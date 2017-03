Eine Parteienlandschaft in Bewegung, eine SPD in Aufbruchstimmung: Kein Zweifel, Martin Schulz hat die politische Landschaft schlagartig verändert. Wie aber wollen die Sozialdemokraten bei den Wählern punkten? Katarina Barley, Generalsekretärin der Partei, über Schulz-Effekt, soziale Gerechtigkeit und Koalitionsplanspiele.

Frau Barley, hat der Schulz-Effekt mit der Saarland-Wahl einen ersten Kratzer bekommen?

BARLEY: Nein, das sehe ich nicht. Als Martin Schulz vor zwei Monaten als Kanzlerkandidat nominiert wurde, standen wir in den Umfragen im Saarland bei rund 24 Prozent. Am Wahlabend sind wir dann auf knapp 30 Prozent gekommen. Wir haben also richtig aufgeholt. Das lag zum einen am engagierten Wahlkampf von Anke Rehlinger, aber natürlich auch an der Begeisterung für Martin Schulz. Ich bin mir sicher, dass wir bei den jetzt anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und NRW wieder die Mehrheit holen werden.

Viele in der SPD haben auf Rot-Rot gesetzt. Das hat offenbar viele Wähler abgeschreckt. Ist der Traum von einer linken Mehrheit damit ausgeträumt?

BARLEY: Man darf von der sehr speziellen Situation im Saarland nicht auf den Bund schließen. An der Saar gab es von Anfang an nur zwei mögliche Konstellationen für ein Bündnis: Entweder die Fortsetzung der großen Koalition oder Rot-Rot. Das hat zu einer starken Polarisierung im Wahlkampf geführt. Das wird bei der Bundestagswahl anders sein.

Lassen wir mal das Saarland beiseite. Sind Sie nicht selbst davon überrascht, dass die SPD wieder sexy ist, nachdem sie vorher das Dauer-Mauerblümchen der Politlandschaft war?

BARLEY: Wir machen im Willy-Brandt-Haus eigene Forschungen, die immer gesagt haben, dass für uns mehr drin ist als die Umfragen sagen. Beim Wählerpotential sind wir schon lange gleichauf mit der Union und es gibt eine sehr hohe Zufriedenheit mit unserer Regierungsarbeit. Dass die Begeisterung für Martin Schulz so schnell von der Partei auf die ganze Gesellschaft übergreifen würde, habe ich aber tatsächlich nicht erwartet.

Schulz-Hype, Wahlergebnis von 100 Prozent: Haben Sie keine Angst vor einer Reizüberflutung?

BARLEY: Nein, ich habe keine Angst. Es ist kein Hype, das Wort trifft es auch nicht, weil es eine Entwicklung ist, die sich angedeutet hat. Martin Schulz hat der SPD Selbstbewusstsein zurückgegeben. Das hat uns in den letzten Jahren gefehlt. Die SPD ist wieder attraktiv. Das sehen wir auch an über 13 000 Neumitgliedern, die in den letzten Wochen eingetreten sind.

Apropos, Sie sollen immer zehn Mitgliedsanträge in der Handtasche haben. Heute auch?

BARLEY: Heute auch. Zehn sind es nicht, aber fünf sicher.

Viele sagen, es gibt kaum einen Satz von Schulz, den Gabriel nicht genauso gesagt hat. Was macht er denn besser?

BARLEY: Beide sind ganz unterschiedliche Typen. Sigmar Gabriel war siebeneinhalb Jahre Parteivorsitzender. Er hat den Vorsitz in einer sehr schwierigen Situation übernommen und einen sehr guten Job gemacht. Er sagt ja selbst, ihr habt es mir nicht immer leichtgemacht, ich euch aber auch nicht. Martin Schulz bringt ganz eigene Qualitäten mit.

Welche wären das?

BARLEY: Martin Schulz ist einfach sehr authentisch. Er ist auf dem Teppich geblieben, er nimmt Menschen wahr und interessiert sich für sie. Auf der anderen Seite denkt er in langen politischen Linien. Das ist ein gravierender Unterschied zu Frau Merkel, die immer nur auf Sicht fährt.

Schulz hat soeben eine Rüge von Haushaltsausschuss des Europaparlaments für regelwidrige Beförderungsentscheidungen als EU-Parlamentspräsident erhalten. Haben Sie keine Sorge, dass der SPD das noch auf die Füße fällt?

BARLEY: Nein, habe ich nicht. Die von einem CDU-Mann geführte Parlamentsverwaltung hat bestätigt, dass die Vorwürfe gegen Martin Schulz haltlos sind. Es ist bemerkenswert, dass die CDU jetzt im Haushaltsausschuss versucht, das Thema parteipolitisch zu ins-trumentalisieren. Die Panik bei denen muss wirklich groß sein.

Schulz will Deutschland wieder gerechter machen. Fakt ist, dass wir eine Arbeitslosenrate auf Rekordtief haben, einen Boom der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen und eine Jugendarbeitslosigkeit so niedrig wie nirgendwo sonst in Europa. Malt Schulz die Situation nicht zu düster?

BARLEY: Uns geht es ganz grundsätzlich um Gerechtigkeit. Dazu gehören Bildungschancen genauso wie faire Steuern oder die Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Deutschland geht es so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das sehen wir auch. Und dazu haben wir Sozialdemokraten einiges beigetragen. Aber demjenigen, der arbeitslos ist, hilft es nicht, wenn wir sagen, wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahrzehnten. Wir wollen erreichen, dass möglichst viele Anteil an der Entwicklung haben und sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen müssen.

Hierzulande herrscht ein weit verbreitetes Gefühl von Ungerechtigkeit, Schulz bedient das vor allem durch Schlagwörter. Folgt auf Emotionen und große politische Linien noch ein reformerisches Gesamtkonzept?

BARLEY: Bei der SPD stehen die Inhalte immer ganz vorne. Wir haben einen Parteitag nur für die Person gehabt und haben Ende Juni einen nur für unser Programm. Wir werden dann ein umfassendes Regierungsprogramm vorlegen. Daran arbeiten wir seit über einem Jahr mit breiter Beteiligung.

Ein Schlüsselprojekt im Wahlkampf von Schulz ist das geplante Arbeitslosengeld Q. Kritiker warnen vor der Gefahr leichterer Frühverrentung durch längeren Arbeitslosengeldbezug oder dass Anreize für schnellere Jobsuche verringert werden. Geht der Schuss nicht eher nach hinten los?

BARLEY: Die selben Leute, die das behaupten, haben damals gesagt, wenn wir den Mindestlohn einführen, geht die Wirtschaft unter. Das ist interessengesteuerter Unfug. Welcher Arbeitnehmer wird freiwillig früher seinen Job sein lassen, um in eine Qualifizierungsmaßnahme zu gehen, nur weil er dort Arbeitslosengeld bekommt? Außerdem haben die Unternehmen kein Interesse, gut ausgebildete, ältere Arbeitnehmer loszuwerden.

Die Agenda 2010, die Sie mit dem Arbeitslosengeld Q korrigieren, hat bei aller Kritik für einige Bewegung auf dem Arbeitsmarkt und neue Arbeitsplätze gesorgt. War sie unterm Strich dennoch ein Fehler?

BARLEY: Die Agenda stammt aus einer Zeit, die man sich heute schwer vorstellen kann. Wir hatten über 5 Millionen Arbeitslose, leere Sozialkassen und galten als der kranke Mann Europas. Die Reformen von damals haben viel bewirkt, müssen aber 14 Jahre danach an die viel bessere Situation von heute angepasst werden.

Martin Schulz spricht oft davon, dass er die hart arbeitende Mitte entlasten will. Stellt sich jetzt die Frage, wenn es die Entlastung gibt bei der Rente oder auch beim Arbeitslosengeld, ob nicht am Ende diese hart arbeitende Mitte das doch wieder finanzieren muss ...

BARLEY: Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können und schlagen nur Dinge vor, die wir auch finanzieren können. Das haben wir schon bei der letzten Wahl bewiesen. Die SPD hat einen sozialdemokratisch geprägten Koalitionsvertrag durchgesetzt und unserem Land geht es heute wirtschaftlich und finanziell so gut wie lange nicht. Daran hat unsere seriöse Politik einen beachtlichen Anteil.

Sie schließen also aus, dass man unter 100 000 oder 120 000 Euro Jahresverdienst für eine Finanzierung der geplanten sozialen Entlastung herangezogen wird?

BARLEY: Wir werden nur sehr Reiche stärker belasten. Ende Juni werden wir unser Regierungsprogramm beschließen. Ein zentrales Element wird dabei auch ein sozialdemokratisches Steuerkonzept sein. Wir wollen nach der Wahl vor allem kleinere und mittlere Einkommen entlasten.

Spielt dabei die Bürgerversicherung auch eine Rolle?

BARLEY: Die Bürgerversicherung gehört zu unseren wichtigsten Forderungen. Wir wollen Schluss machen mit der Zwei-Klassen-Medizin. Deswegen wollen wir, dass alle in die Gesundheitsversorgung einbezahlen – Selbstständige, Beamte, Abgeordnete. Für Privatversicherte wollen wir einen Bestandsschutz einführen. Das derzeitige System ist unter ganz vielen Aspekten ungerecht. Übrigens treffen die hohen Beiträge auch die Privatversicherten gerade im Alter oft hart.

Kommt die Vermögenssteuer?

BARLEY: Wir sehen bei sehr hohen Vermögen und Einkommen eine stärkere Verantwortung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das im Steuersystem entsprechend darstellen kann. Darüber diskutieren wir gerade. Dass extrem reiche Menschen auch mehr zum Gemeinwesen beitragen müssen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Ein Hauptproblem sind geringe Aufstiegschancen vor allem bei Geringverdienern und Arbeitslosen. Wer in Deutschland arm ist, bleibt dies oftmals auch. Wie wollen Sie das ändern?

BARLEY: Es gibt eine neue OECD-Studie, die besagt, wenn man selber aus einem Geringverdienerhaushalt kommt, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 70 Prozent, dass man selbst Geringverdiener bleibt. Das bestärkt uns in unserer Forderung, mehr Geld in Kitas und Schulen zu investieren und diese flächendeckend gebührenfrei zu machen. Ich bin selbst ein Fan von Ganztagsschulen und längerem gemeinsamen Lernen. Bei uns werden Kinder immer noch zu früh in irgendwelche Raster gesteckt, obwohl man noch gar nicht absehen kann, wie sie sich entwickeln werden.

Es herrscht große Unsicherheit, was die künftige Sicherheit von Arbeitsplätzen betrifft, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung. Hat die SPD ein Rezept, wie dem begegnet werden kann?

BARLEY: Wir wollen die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung weiterentwickeln. Da sind wir mit den Gewerkschaften eng beieinander. Es soll dann nicht nur Leistungen geben, wenn man arbeitslos wird, sondern etwa auch um Qualifizierung und Weiterbildung zu ermöglichen. Arbeitsverhältnisse, bei denen Menschen von der Ausbildung bis zur Rente in einem Betrieb bleiben, gibt es heute immer weniger. Deswegen ist es wichtig, schon im Job Weiterbildung anzubieten. Das ist der Beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit.

Noch einmal zur Koalitionsfrage: Ein Problem ist doch, dass der SPD durch ihren eigenen Aufschwung gerade die Optionen abhandenkommen. Das gilt vor allem für die Grünen. Bereitet Ihnen das kein Kopfzerbrechen?

BARLEY: Es sind noch sechs Monate bis zur Wahl. Wir sehen gerade, dass sehr viel in Bewegung ist. Es macht keinen Sinn, jetzt über Dinge zu spekulieren, die man noch nicht abschätzen kann.

Nehmen wir mal an, es käme zu Rot-Rot-Grün: Setzt das nicht voraus, dass bei der Linken ein Änderungsprozess eingesetzt haben muss, den es in den letzten zehn Jahren nicht gab – gerade in der Außenpolitik?

BARLEY: Es gibt Themen, gerade in der Außenpolitik, die sind für uns nicht verhandelbar. Dazu gehört etwa Deutschlands Mitgliedschaft in der Nato. Wenn ich mir die Linke anschaue, dann habe ich oft das Gefühl, man hat es da mit zwei oder mehr Parteien zu tun. Da gibt es viele, die vernünftig und verantwortungsvoll sind. Es gibt aber auch Einzelne, die nur auf Opposition setzen und eigentlich gar nicht regieren wollen. Die Linke muss sich da entscheiden, welchen Weg sie gehen möchte.

Und Groko dürfte schwierig durchsetzbar sein in der SPD?

BARLEY: Wir haben CDU und CSU durch den aktuellen Koalitionsvertrag bis an die Schmerzgrenze getrieben. Ich sehe aktuell keine Projekte mehr, die wir in einer Groko noch umsetzen könnten.

Aber es gibt doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass möglicherweise gar nichts anderes übrig bleibt …

BARLEY: Ich weigere mich einfach, ein halbes Jahr vorher über solche Fragen zu spekulieren. Damit wird ja aktuell auch viel Politik gemacht. (ks, ds, kn, hin, sew)