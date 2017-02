Mann der Widersprüche: SPD-Kanzlerkandidat: Wer ist Martin Schulz?

Martin Schulz macht Furore. Allein die Ankündigung, dass er als SPD-Kanzlerkandidat gegen Angela Merkel antreten wird, löste Euphorie in seiner Partei aus. Bundespolitisch ist Schulz ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Welche Spuren hat er in der Europäischen Union hinterlassen? Wir haben uns auf die Suche begeben.

Nein, um den neuen Willy Brandt handelt es sich nicht. Und auch nicht um den Bernie Sanders der deutschen Sozialdemokratie. Aber gleichwohl hat Martin Schulz seine Partei in Euphorie versetzt. Seit er von der SPD-Spitze zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde, ist die Partei in Umfragen nach oben geschossen und liegt mit der Union nahezu gleichauf. Wir haben an seiner früheren Wirkungstätte nachgefragt, dem EU-Parlament, dessen Vorsitzender er lange war. Wofür steht Schulz? Die Antworten ergeben Widersprüchliches.

Für die Vorsitzende der Linken im Europaparlament, Gabi Zimmer, ist er schlicht und ergreifend der „Anti-Merkel“. Klare Worte, nicht um den heißen Brei herum reden, das sind ihrer Ansicht nach die Markenzeichen von Martin Schulz. Was die Linken-Chefin besonders an ihm schätzt? „Er hat das EU-Parlament in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.“

Zimmer beschreibt den SPD-Spitzenmann aber auch als Machtpolitiker, der bei wichtigen Entscheidungen schon einmal den „Staatschef“ gegeben habe, ohne sich mit dem Parlament abzustimmen. Außerdem sei Schulz der Garant für die große Koalition im Parlament gewesen. Seinen Freund Jean-Claude Juncker habe er vor einem Untersuchungsausschuss bewahrt. Der EU-Kommissionspräsident Juncker stand wegen der Steuerpraxis seines Heimatlandes Luxemburg schwer unter Beschuss, denn er soll früher als Finanzminister und als Premierminister dafür verantwortlich gewesen sein, das Großkonzerne wie Amazon gewaltige Steuernachlässe erhielten.

Parlament missachtet?

„Martin Schulz ist keiner, der aus ideologischen Gründen etwas tut“, so Zimmer weiter. Für ihn sei die SPD und die eigene Person die Richtschnur des Handelns. Die Linken-Politikerin ist davon überzeugt, dass der manchmal patzige Schulz die „große Koalition“ genauso könne wie „Rot-Rot-Grün“.

Martin Häusling sitzt für die hessischen Grünen im europäischen Parlament. Auch er ist der Meinung, dass Schulz als Parlamentspräsident einen „guten Job“ gemacht habe. Der SPD-Politiker habe das EU-Parlament mit seinem „erfrischenden Stil“ in Deutschland bekannt gemacht.

Häusling verortet aber auch Widersprüchliches bei Schulz. So sei er Mitarchitekt der großen Koalition im EU-Parlament gewesen und habe auch als langjähriges Mitglied des SPD-Parteivorstandes die umstrittene Agenda 2010 mitgetragen, welche den Sozialstaat und den Arbeitsmarkt in Deutschland grundlegend umgestaltete, Stichwort Hartz IV. Häusling fügt hinzu, Schulz sei ein Mann des Establishments, der politisch auf der Linie mit dem scheidenden SPD-Chef Sigmar Gabriel liege, sich nur besser verkaufe.

Schulz sei ein Mann, der alles könne, wenn man ihm eine Bühne dafür bieten würde, befindet Häusling. Er kritisiert bei Schulz, dass dieser bei Ceta, dem umstrittenen Handelsabkommen mit Kanada, die Ausschüsse des Parlaments habe umgehen wollen. Darüber hinaus habe der „impulsive und offene“ Schulz Defizite bei Umweltthemen und dem Klimaschutz.

Auch für Julia Reda von der Piraten-Partei hatte Schulz’ Wirken etwas Problematisches: „Schulz hat als Parlamentspräsident vor allen Dingen die große Koalition zwischen Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen am Laufen gehalten. Er hat Absprachen mit Juncker getroffen und diese gegenüber dem Parlament durchgesetzt, anstatt die Rechte des Parlaments gegenüber den anderen Institutionen zu verteidigen.“ So habe er zum Beispiel dafür gesorgt, dass trotz der „skandalösen Äußerungen“ von EU-Kommissar Oettingers keine Abstimmung des Parlaments über dessen Beförderung zum Haushaltskommissar durchgeführt wurde, obwohl das Parlament in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit abgestimmt habe. „Ich finde es schwer vorstellbar, dass Schulz als Kanzlerkandidat eine gänzlich andere politische Ausrichtung verfolgen wird. Mit der großen Koalition hat er dagegen schon beste Erfahrungen“, so Reda weiter.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Mann sagt über Schulz: „Er hat viel getan für das Europäische Parlament. Er war immer relativ aggressiv gegenüber den Mitgliedsstaaten, was man verstehen muss. Denn die Mitgliedsstaaten sind oft diejenigen, die Europa torpedieren.“

„Das geht nicht“

Problematisch bewertet Mann die Griechenlandpolitik von Schulz. Dieser habe sich häufig mit dem griechischen Ministerpräsidenten Tsipras getroffen. „Da hatte man den Eindruck, dass die Deutschen für Griechenland mitzahlen sollen. Das geht natürlich nicht.“

In der Türkei-Frage habe Schulz einen Beschluss des Parlaments übergangen und darauf beharrt, dass die Beitrittsverhandlungen mit der EU weitergehen müssten, sagt Man und fügt hinzu: „Dafür hat er keine Legitimation gehabt.“

Ein anderer CDU-Europapolitiker, der nicht zitiert werden will, erinnert sich an Schulz als verlässlichen Politiker. Doch „in bundespolitischen Details“ sei Schulz „völlig unbeleckt“. Sobald er sich auf die „politischen Guerilla-Kämpfe“ in Berlin einlassen und konkrete Positionen beziehen muss, „dann kommen erste Spritzer auf seine weiße Weste“, so die Voraussage. Dass Schulz den Hype um seine Person bis zur Wahl in sieben Monaten aufrechterhalten kann, daran zweifelt der CDU-Mann. Daher sei die Union gut beraten, „jetzt nicht in Hektik zu verfallen“. Mitarbeit:

Mirco Overländer und Sven Weidlich