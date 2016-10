SPD lehnt geplante Verschärfung des Aufenthaltsgesetzes ab

Spaniens Polit-Blockade vor dem Ende

Madrid. Spannung in Spanien: Die schwere politische Krise des Schuldenlandes soll am Samstag ein Ende finden. Dank des Einlenkens der Sozialisten wird der konservative Mariano Rajoy nach monatelangem Tauziehen wohl an die Macht kommen. Aber seine zweite Amtszeit wird kompliziert. mehr