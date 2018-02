SPD startet Mitgliedervotum

Meinung der Redaktion

Kommentar Diesel-Fahrverbot: Die Regierung duckt sich weg

Erst die gute Nachricht: Am kommenden Freitag müssen Sie Ihren Diesel nicht zu Hause in der Garage lassen. Jedenfalls nicht, weil die Stadt, in der Sie arbeiten, einkaufen oder Ihre Kinder zur Schule bringen, Ihnen das Fahren verbietet.