Angriff in London: Schüsse nahe britischem Parlament in London

Mitten im Zentrum von London fallen Schüsse. Menschen liegen am Boden. Der Hintergrund des Vorfalls ist noch unklar.

Bei zwei mutmaßlichen Terroranschlägen in London sind nach Polizeiangaben mindestens sieben Menschen verletzt worden. Die Polizei ging nach eigenen Angaben zunächst von einem Terroranschlag aus, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. «Wir behandeln dies als einen terroristischen Vorfall, bis wir etwas anderes wissen», teilte Scotland Yard am Mittwoch auf Twitter mit. Das britische Unterhaus unterbrach seine Sitzung. Aus Regierungskreisen hieß es, Premierministerin Theresa May sei unverletzt.



Der britische Nachrichtensender BBC berichtete von mindestens zwei Vorfällen im Zentrum. Demnach soll ein Polizist mit einem Messer attackiert worden sein. Der mutmaßliche Angreifer sei niedergeschossen worden. Ob der Angreifer getötet oder verletzt wurde, war zunächst unklar.