Schule Bildungspolitik mit Defiziten

Es geht um die Bildung, könnte man frei nach dem Spruch von Wahlkampfstrategen des späteren US-Präsidenten Bill Clinton aus dem Jahr 1992 sagen. Während seinerzeit die Wirtschaft das entscheidende Thema war, steht in Hessen die Lage an den Schulen im Fokus der Landtagswahl. Das wurde in der gestrigen Debatte im Landtag deutlich, in der sich Schwarz-Grün und die Opposition einen heftigen Schlagabtausch lieferten. Wie so oft, wenn das Thema auf der Agenda steht. Dieses Mal kam jedoch ein weiterer Faktor hinzu: Der Wahlkampf wirft seine ersten langen Schatten voraus.

Es wird sich also in den kommenden Monaten eine Menge um Lehrermangel, Überlastung der Pädagogen, Unterrichtsausfall und Ähnliches drehen. Wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind, lässt sich an der Situation der Pädagogen festmachen, die im Mittelpunkt der gestrigen Debatte stand. Hier schmeißen die Koalitionspartner CDU und Grüne mit Erfolgsmeldungen nur so um sich. Die Rede ist von Rekordeinstellungen in den letzten Jahren, vom Ausbau der Schulsozialarbeit, von Reduzierung der Wochenarbeitszeit und ähnlichem. Einiges davon hat sicher seine Berechtigung.

Dem gegenüber stehen die Brandbriefe von Schulen an das Kultusministerium. Überraschend ist das nicht, wenn man sich das gestiegene Arbeitspensum der Pädagogen vor Augen führt. Diese müssen neben dem normalen Unterricht mittlerweile Zusatzaufgaben wie Integration von Flüchtlingen oder Inklusion stemmen, um nur zwei Herausforderungen zu nennen. Kein Wunder, wenn dabei 60 Arbeitsstunden pro Woche zusammenkommen, wie ein Lehrer einer Frankfurter Gesamtschule beklagte, oder dass hohe Krankenstände die Regel sind. Von daher ist es unverständlich, dass das Kultusministerium Hilferufe der Schulen zwar zur Kenntnis nimmt, es offenbar aber nicht für nötig hält, angemessen darauf zu reagieren. Anders ist es jedenfalls nicht zu erklären, dass es Einrichtungen gibt wie die Frankfurter Otto-Hahn-Schule, die zum dritten Mal beim Ministerium auf der Matte stehen.

Bleibt unterm Strich die Erkenntnis, dass die Verantwortlichen gut beraten wären, solche Sorgen ernst zu nehmen und Kritik nicht einfach abzubügeln. Bei Letzterem hat sich der bildungspolitische Sprecher der CDU, Armin Schwarz, gestern unrühmlich hervorgetan. Er bezeichnete die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), einen der Hauptkritiker der schwarz-grünen Bildungspolitik, als „Fünfte Kolonne der Linkspartei“. Das ist Polemik der billigsten Art, die in der Debatte nichts zu suchen hat und die hoffentlich im Wahlkampf keine Schule macht.

