Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen kann wieder von einem Wahlsieg träumen: Schulz gibt Kraft Rückenwind

Es gibt vertraulichere Orte für einen intimen Strategie-Plausch unter Parteigenossen. Hannelore Kraft traf sich vergangene Woche mit Martin Schulz in der Düsseldorfer Landtagskantine. Dort wo viele Journalisten zu Mittag essen, inszenierte sich die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin mit dem SPD-Kanzlerkandidaten als harmonische Doppelspitze – demonstrativ unter den Augen der Medienvertreter.

Das Verhältnis zwischen dem sozialdemokratischen Shootingstar und der Vorsitzenden des mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes galt bisher als ambivalent. Kraft hatte ihre Vertrauten seit Herbst vergangenen Jahres beharrlich für den scheidenden SPD-Parteichef Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidaten trommeln lassen. Die Ambitionen des Rheinländers Schulz auf die Pole-Position in der Partei wurden im Umfeld der SPD-Landeschefin mit Argusaugen betrachtet. Von „parteischädigenden Spielchen“ war sogar die Rede.

Nach Gabriels Rückzug von der Parteispitze und dem Hype um den SPD-Kanzlerkandidaten ist Kraft zum Schulz-Fan mutiert – drei Monate vor der Landtagswahl an Rhein und Ruhr.

Hoffen auf „Super-Martin“

Hält der Lauf von „Super-Martin“ an, könnte Kraft am 14. Mai dieses Jahres erneut das bevölkerungsreichste Bundesland für die Sozialdemokratie erobern. Das war in den vergangenen Monaten keineswegs sicher. Noch Ende Januar hatten die Demoskopen bei der NRW-Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert. Die SPD lag in ihren Umfragen gleichauf mit der CDU bei 31 Prozent. Die AfD rangierte bei zwölf, die Grünen bei elf, die FDP bei sieben und die Linkspartei bei fünf Prozent. Damit wäre die rot-grüne Landesregierung im neuen Landesparlament ohne Mehrheit. Spannende Koalitionsverhandlungen stünden bevor.

Doch nach der Nominierung ihres Kanzlerkandidaten gingen die Werte für die Sozialdemokraten im Bund mit Zugewinnen von acht Prozent binnen einer Woche durch die Decke. Zwar liegen neue Landesumfragen seit Januar nicht vor. Doch erfahrene Meinungsforscher gehen davon aus, dass der Schulz-Bonus die SPD in NRW auf die Marge von 36 bis 38 Prozent hieven könnte. In den vergangenen drei Jahrzehnten lagen die Sozialdemokraten in ihrem Stammland immer fünf bis sechs Prozent über dem Bundestrend. Auch der Münsteraner Politikwissenschaftler Klaus Schubert glaubt, dass Schulz der NRW-SPD Rückenwind gibt – und damit auch der zuletzt schwächelnden Ministerpräsidentin. „In der SPD ist offenbar ein Knoten geplatzt“, sagt Schubert. Damit wäre ein rot-grünes Regierungsbündnis durchaus wieder realistisch. Dies hatten die Strategen der beiden Regierungsparteien noch bis vor wenigen Tagen schon nicht mehr für möglich gehalten. Deshalb wollen SPD und Grüne erstmals keinen Koalitionswahlkampf führen. „Wir kämpfen alleine“, impfte Kraft ihren Parteigenossen ein. Die Grünen zeigen sich nach allen Seiten bündnisoffen und wollen im Wahlkampf „keine Ausschließeritis“ – außer gegenüber der AfD.

Das Schulz-Hoch für die Sozialdemokraten soll an dieser Strategie vorerst nichts ändern. Kraft bleibt trotz der jüngsten Umfragen zurückhaltend. Stimmungen seien noch keine Stimmen, mahnt die SPD-Frontfrau. Natürlich freue sie sich über die steigende Zustimmung zur SPD. Aber dies könne sich auch wieder verflüchtigen. Das habe sie 2010 am eigenen Leib erfahren. Bei der damaligen NRW-Wahl sei sie bei den Demoskopen drei Wochen vor dem Urnengang noch „chancenlos“ gewesen. Am Wahlabend habe sie dann als neue Ministerpräsidentin triumphiert.

CDU-Herausforderer Armin Laschet redet die SPD-Aufbruchstimmung pflichtgemäß herunter. „Herr Schulz kandidiert hier ja nicht zum Ministerpräsidenten.“ Gleichwohl müssen sich die CDU-Strategen darauf einstellen, dass der SPD-Kanzlerkandidat auf den Wahlplakaten zwischen Rhein und Weser präsent sein wird. Derzeit deutet manches darauf hin, dass die Genossen die NRW-Wahl zu einem Plebiszit über ihren Kanzlerkandidaten umfunktionieren könnten. Dabei gilt ihre Ministerpräsidentin trotz mancher Durchhänger der rot-grünen Landesregierung immer noch als populäres Zugpferd. Bei den Persönlichkeitswerten ist Kraft ihrem CDU-Gegenspieler bisher haushoch überlegen.