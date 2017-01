Kanzlerkandidat spricht in der Fraktion – und erhält großen Applaus: Schulz macht der SPD Mut

Bei der Union sagen sie erst einmal nichts. Also, sie reden, das schon, über die „dritte Sturzgeburt“ beispielsweise, über „das Durcheinander“, über „Panik und Chaos bei der SPD, einer 20-Prozent-Partei“. Aber es sind die, die immer reden, egal was geschieht. Weil sie Generalsekretäre sind oder weil es ihnen mit der Karriere nicht flott genug geht. Dort aber, wo die Strategien ertüftelt werden und die wahlkampfwichtigen Entscheidungen getroffen, herrscht Schweigen. Im Kanzleramt. Im Adenauer-Haus. In den Büros der Fraktionsspitze.

Sagt man „Schulz?“ zu jemandem von dort, schauen sie nur, fragt man „Reaktion?“, antworten sie nicht. Im Politstrategendeutsch heißt das: Sie haben noch keinen Spin. Sie wissen noch nicht, mit welchem Dreh sie auf Martin Schulz reagieren wollen und darauf, dass er Angela Merkel herausfordern wird. Mit allen Insignien der Macht, die die SPD zu verleihen hat: Vorsitzender – und Kanzlerkandidat.

Start ins Wahljahr

Die Sozialdemokraten haben sich schneller erholt – wiewohl ja auch sie mit voller Wucht überrascht wurden. Die Genossen haben sich umgehend zur bestmöglichen Sicht der Dinge entschieden. Die Fraktion im Bundestag, beispielsweise, empfängt Schulz am Mittag mit üppigem Beifall – und „mit noch größerem“, erzählt Fraktionschef Thomas Oppermann, verabschiedet sie ihn nach einer Begegnung, die in jeder Hinsicht als Aufwärmrunde gedacht ist. Nicht nur, dass Kandidat und Fraktion sich schnellstens aneinander gewöhnen müssen; das Treffen ist zugleich der Start ins Wahljahr. Saarland im März, Schleswig-Holstein und NRW im Mai – und am 24. September Bundestag und, indirekt, auch Kanzler oder Kanzlerin.

Von gestern auf heute hat die SPD beschlossen – oder vielleicht auch beschließen müssen – nicht weiter der politische Pflegefall zu sein, sondern die ernsthafte Aspirantin aufs Kanzleramt. Mögen sie bei der Union noch nach Worten ringen – mit Schulz haben die Sozialdemokraten ihren Spin. „Die SPD hat den Anspruch, das Land zu führen.“ Variationen: „Wir wollen, in welcher Konstellation auch immer, den Bundeskanzler stellen“ (ebenfalls Schulz). „Wir wollen dieses Land regieren – und zwar von vorn“ (Hannelore Kraft, SPD-Vize und Ministerpräsidentin von NRW). Ergänzung Schulz – über die kleine Distanz Berlin-Düsseldorf: „Und seien Sie sicher, das wird im Wahlkampf klar sein!“

So werden Kampfansagen formuliert. Und was gestern noch vermessen gewirkt hätte, mindestens, und fast lächerlich, bekommt nun eine gewisse Wucht. Wer Schulz aus der Fraktion kommen sieht, wer beobachten kann, wie seine Hände sich zu Fäusten ballen, ganz kurz, wenn ihm besonders wichtig ist, was er gerade sagt: Der muss die Energie spüren, mit der Schulz sich und die SPD in den Wahlkampf zu werfen plant.

In der Fraktion hat er nicht lange geredet, zehn, fünfzehn Minuten. Zusammengenommen hat er gesagt: Ihr habt doch in der Bundesregierung vieles geschafft. Ihr habt doch etwas vorzuweisen. Und: Wir haben den Wählern doch etwas zu bieten.

Er weiß, es gibt Zweifel. Von irgendwoher nach Berlin – daran sind schon andere gescheitert; Kurt Beck beispielsweise. Wie viel Ahnung hat einer, der 22 Jahre in der Europa-Zentrale war, von deutscher Innenpolitik? Schulz redet von seinen Bürgermeister-Jahren, elf, in Würselen, und seinen Fraktionschef-Jahren in Brüssel, siebeneinhalb. Zieht „die Alltagssorgen der Menschen“ und den erstarkenden Rechtspopulismus zusammen – und entwickelt in wenigen Sätzen eine Erzählung vom „Mittelpunkt sozialdemokratischen Tuns“. Darin kommen Menschen vor, „die hart arbeiten und sich an Regeln halten“, dazu „der Respekt“ für sie – und es kommt die SPD vor, als „Schutzwall für die Demokratie“, nicht nur historisch, sondern jetzt, aktuell.

Es ist keine große Rede. Eher eine kleine Idee davon, welchen Spin Schulz der SPD verpasst: Er will ihr das Zurückweichen austreiben. Sie – und ihre Stärken und Themen – aus der Defensive herausholen und ihr Lust auf Offensive machen, auf Angriff. Und Sieg.

250 Neueintritte gleichsam über Nacht meldet die Parteizentrale. „Ich wollte ja ’n Schub für die Partei“, kontert am Nachmittag Sigmar Gabriel die Frage, ob ihn solche Euphorie nicht schmerze — die ja eigentlich seine Demission feiert. Für den Moment ist ein Schübchen spürbar. Und ein Dreh. Und ein Kandidat wird sichtbar, über den sie bei der Union und erst recht im Kanzleramt erst einmal nachdenken müssen.