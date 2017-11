Schulz will SPD als Alternative zur „Schwampel” aufbauen

40 eigene Abgeordnete wollen May das Misstrauen aussprechen

London. Druck von allen Seiten: Wegen der Wahlniederlage und schleppender Brexit-Verhandlungen verliert die britische Premierministerin auch in ihrer eigenen Partei immer mehr Rückhalt. Eine entscheidende Episode in dem Konflikt steht am Dienstag an. mehr