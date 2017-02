Senat bestätigt Wilbur Ross als US-Wirtschaftsminister

Pentagon übergibt Weißem Haus Plan zum Kampf gegen IS

Washington. Donald Trump hatte es gefordert, das Pentagon hat geliefert. Ein Plan zur Bekämpfung des IS musste her. Was drinsteht, verrät keiner. Nach Lage der Dinge ist es aber eher eine Diskussionsgrundlage als ein tatsächliches Strategiepapier. mehr