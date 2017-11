Ein offenbar pädophiler Sexualstraftäter versetzt den Frankfurter Jugendfußball in helle Aufregung: Der Mann tritt über gefälschte Internet-Profile mit jungen Nachwuchsspielern in Verbindung. In mindestens einem Fall kam es zu einem Live-Video-Kontakt, in dem der Täter vor Kinderaugen masturbierte.

Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 13 der Frankfurter Polizei ermittelt im Umfeld des Frankfurter Jugendfußballs. Ein offenbar pädophiler Sexualstraftäter (oder eine entsprechende Tätergruppe) hat gefälschte Profile beim sozialen Netzwerk Instagram angelegt und darüber Kontakt zu mehreren Frankfurter Jugendfußballern aufgenommen. Dabei fragte der Täter nach Handynummern und regte persönliche Treffen an. In mindestens einem Fall kam es zu einem Live-Video-Stream, bei dem der Mann vor Kinderaugen masturbierte. Von den Kontaktaufnahmen betroffen waren vor allem die Spielklassen U 12 und U 13, also Fußballer im Alter von 12 und 13 Jahren.

Polizeisprecher Manfred Füllhardt bestätigte die Vorfälle, über welche die „Bild“-Zeitung gestern zuerst berichtete. Das Frankfurter Polizeipräsidium sei am Mittwoch vergangener Woche aus den Reihen des Vereins Eintracht Frankfurt darüber informiert worden. Ermittlungen des K 13 hätten auch Hinweise auf Fälle in anderen großen Fußballvereinen in Frankfurt und jenseits der Stadtgrenzen erbracht. Ob an den Hinweisen jeweils etwas dran ist, werde nun geprüft, sagte der Behördensprecher.

Mahnung zur Vorsicht

Hajo Döring, Frankfurter Kreisjugendwart des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), hat zur Warnung ein Rundschreiben an alle 48 Frankfurter Fußballvereine mit Jugendabteilung herausgegeben: Es bestehe der Verdacht, „dass sich hier eine Person mit pädophilen Neigungen um Kontakt und echte Treffen mit den Kindern bemüht“, heißt es in der Mitteilung, die dieser Zeitung vorliegt. „Nicht nur im virtuellen Raum“ sei Vorsicht geboten, sondern „auch im sportlichen Umfeld, da ein auffälliger Bezug zu Jugendspielern aus U 12-/U13-Mannschaften erkennbar ist“. Döring rät dazu, Auffälligkeiten, Kontaktanfragen und Chat-Verläufe mit Bildschirmfotos (Screenshots) zu dokumentieren.

Polizei ermittelt auch gegen Fußballfunktionär Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft laufen nicht nur gegen die unbekannte Person oder Gruppe, die im Internet junge Fußballer kontaktiert, sondern auch gegen einen Funktionär des Hessischen Fußball-Verbands. clearing

Rainer Nagel, Frankfurter Kreisfußballwart des HFV, berichtet, dass ihn der Vater eines betroffenen Jugendfußballers der SG Rot-Weiss über eine wohl pädophil motivierte Kontaktaufnahme informiert habe. Der Täter habe den Sohn nach Telefonnummern anderer Spieler gefragt. „Ich war schockiert“, beschreibt Nagel, der sich seit 1961 für den Fußball engagiert, seine erste Reaktion. Vorfälle mit pädophilen Personen habe es in all den Jahren zwar hin und wieder gegeben („auch gute Jugendtrainer hatten manchmal diese Neigung“); dass nun soziale Netzwerke genutzt würden, um an junge Sportler heranzukommen, sei aber ein neues Phänomen.

„In Alarmbereitschaft“

Walter Sitorius, Spielbetriebsleiter beim Fußball-Verband sagt, dass die Verbandsgremien nach den Kontaktaufnahmen „in allerhöchster Alarmbereitschaft“ seien. Zusammen mit dem Frankfurter Kreisjugendwart werde man die Vorkommnisse „ganz genau analysieren“. Anschließend werde man hessenweit Präventionsmaßnahmen ergreifen, „denn was in Frankfurt passiert ist, kann auch überall sonst passieren“. Einen wesentlichen Ansatzpunkt für die Prävention sieht Sitorius in der Sensibilisierung der Eltern für die Gefahren der sozialen Netzwerke für junge Nutzer. Eintracht-Sprecherin Nina Bickel kündigte eine Information für Eltern, Spieler und Trainer an.

Fotos von Spielern

Aus dem Kreis der Frankfurter Fußballvereine wurde gestern Kritik an der Internetseite und der Smartphone-App „fussball.de“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) laut. Bemängelt wurde, dass darin auch Namen und Fotos von Fußballern unterer Altersklassen zu finden sind. Vor diesem Hintergrund sei die Erstellung von falschen Profilen einzelner Spieler leicht.

Walter Sitorius vom HFV verteidigt das Angebot „fussball.de“. Die Anwendung diene zur „Legitimierung eines Spielers, falls der Spielerpass nicht vorliegt“. Informationen würden nicht wahllos, sondern mit Erlaubnis der Eltern und im Einklang mit dem Jugendschutz eingestellt. Eine Prüfung dieser Praxis in Kooperation mit dem Partner DFB hält Sitorius nun trotzdem für „ratsam“.