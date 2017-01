Bundestagswahl 2017: Sigmar Gabriel wird nicht Kanzlerkandidat der SPD

Bild-Zoom Foto: (FNP) Ulli Nissen

Bild-Zoom Rainer Fich

Bild-Zoom Foto: Carmen Erlenbach LandratThomas Will

Bild-Zoom Frederik Michalke

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

SPD-Chef Sigmar Gabriel tritt von seinem Amt zurück und verzichtet auf die Kanzlerkandidatur seine Partei. Neuer SPD-Vorsitzender und Spitzenkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl soll der bisherige Europapolitiker Martin Schulz werden.Gabriel wechselt vom Wirtschafts- ins Außenministerium. Das bestätigte die Frankfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, alle waren total perplex“, berichtete sie direkt aus der Fraktionssitzung.Sie bedaure den Rücktritt Gabriels als Parteivorsitzender. „Er hat die Partei zusammengeführt.“ Seine Entscheidung aber verdiene höchsten Respekt, denn er habe für sich selbst viel aufgegeben und sich in den Dienst der Partei gestellt. „Er hat selbst gemerkt, dass die Umfragewerte für ihn nicht so gut waren.“ Als Vizekanzler müsse er zudem viele Kompromisse eingehen. Martin Schulz habe in dieser Hinsicht mehr Freiheiten. „Er ist ein guter Spitzenkandidat“, sagte sie über den designierten Kanzlerkandidaten. „Er hat bei der Europawahl gezeigt, dass er Wahlkampf kann.“ Die Chancen der SPD bei der Bundestagswahl würden sich dadurch verbessern, prognostizierte sie. Inhaltlich gebe es ihrer Ansicht nach keine Unterschiede zwischen Gabriel und Schulz.Rainer Fich, der SPD-Vorsitzende in Bad Vilbel sagt zu Gabriels Entscheidung: „Gabriel hat in der Partei durch langjährige Tätigkeiten in hohen Positionen schon viel Kritik einstecken müssen, was ihn offensichtlich dazu verleitet hat zu sagen, es reicht nicht, um die Partei als Bundeskanzler hinter sich vereinen zu können. Martin Schulz traut man wohl mehr zu, dass er die Partei, mit seinen Erfolgen auf der europäischen und weltpolitischen Bühne, zusammenführen kann.“Und der SPD-Landrat im Kreis Groß-Gerau Thomas Will bestärkt Gabriel in seinem Tun: „Ich halte die Entscheidung für absolut richtig. Die Bürger wollen eine andere Politik als die der großen Koalition, mit der Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel nun einmal in Verbindung gebracht wird. Deshalb ist es richtig, mit Martin Schulz einen Politiker für die Bundestagswahl zu nominieren, der in der Bundespolitik ein unbeschriebenes Blatt ist. Wir brauchen mehr Möglichkeiten als eine große Koalition. Sollte Martin Schulz interessieren, wie Rot-Rot-Grün funktioniert, kann er gerne bei uns im Kreis Groß-Gerau anrufen.“Auch der Frankfurter Juso-Sprecher Frederik Michalke erwartet keine Kurskorrektur – schließlich sei Martin Schulz ebenso wie Gabriel kein Vertreter des linken Parteiflügels. Er bedauerte es, dass die Parteibasis nicht bei der Entscheidung über den Kanzlerkandidaten einbezogen wurde. „Leider war auch keine Frau im Gespräch, obwohl es geeignete gäbe, etwa Manuela Schwesig.“ Martin Schulz aber halte er für einen guten Kandidaten. „Er ist beliebt, glaubwürdig und eine gute Alternative zu Angela Merkel.“ Gabriel hingegen habe wenig Vertrauen in der Bevölkerung und sei sprunghaft. Die aktuelle Entscheidung wertet Michalke als Aufbruchssignal. „Durch die Partei wird ein Ruck gehen.“ Die Jusos hätten auch für Sigmar Gabriel Wahlkampf gemacht. Doch mit Martin Schulz, so seine Einschätzung, sei die Motivation größer. „„Chapeau für Sigmar Gabriel“, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Tobias Eckert (Mengerskirchen, Kreis Limburg-Weilburg). Die Art und Weise, wie der Noch-SPD-Vorsitzende seine Entscheidung begründet hat, verdiene Respekt und sei „aller Ehren wert“. Gabriel habe damit deutlich gemacht, dass es ihm in erster Linie um das Wohl der Partei gehe und nicht um seine eigene Person. Eckert begrüßte die Kandidatur von Martin Schulz ausdrücklich: Er verkörpere sehr überzeugend alle Ideen, die die SPD umsetzen wolle. Schulz stehe für jemanden, der sich von unten nach oben arbeiten kann, er vertrete die europäische Idee und habe sich nachdrücklich gegen Rechts fokussiert. „Das macht ihn zu einer spannenden Persönlichkeit, und ich freue mich auf acht Monate Wahlkampf“, sagte Eckert.