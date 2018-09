Die Debatte, ob Ernie und Bert aus der Sesamstraße ein schwules Pärchen oder «Beste Freunde» sind, ist erneut entflammt.

Auch die Presse diskutiert, warum Drehbuchautor Mark Saltzmann erst von einem Liebespaar sprach und die Organisation hinter der «Sesamstraße» danach erklärte, die Puppen hätten «keine sexuelle Orientierung»:

«Frankfurter Allgemeine Zeitung»: «Das klingt nach einer einfachen Antwort, mit der man niemanden vor den Kopf stößt. Allerdings verkennt sie, dass Ernie und Bert für viele Kinder nicht nur Puppen, sondern Wegbegleiter sind. (...) Kermit und Miss Piggy aus der Muppet-Show sind schließlich auch ein anerkanntes Puppen-Pärchen. Womöglich würde man diese Diskussion gar nicht führen, ginge es statt um Ernie und Bert um Erna und Bert.»

«Spiegel Online»: «Ursprünglich entwickelten der "Sesamstraße"-Erfinder Jim Henson und sein kreativer Partner Frank Oz die Figuren als Reflexion ihrer manchmal schwierigen Freundschaft. Vielleicht ist es aber auch einfach kindisch, die Antwort in der "Sesamstraße" zu suchen. Immerhin sind Ernie und Bert viel mehr als zwei Figuren aus einer Kindersendung: Phänomene der Popkultur nämlich, anhand derer die Gesellschaft Werte und Normen verhandelt. Und da scheint es schon lange und eben aktuell wieder Diskussionsbedarf zu geben.»

«Tageszeitung»: «Die Nachricht ist ungefähr so überraschend, als wäre berichtet worden, die Erde ist doch keine Scheibe. (...) Man erkennt die gute Ehestimmung auf Anhieb. Wer sich so liebevoll neckt und auf die Schippe nimmt, muss miteinander gut können, in guten wie in schlechten Zeiten.»

«Süddeutsche Zeitung»: «Tatsächlich scheinen sich einige Erwachsene für die intimen Vorlieben alter Bekannter aus der Kindheit sehr zu interessieren. (...) Die Frage ist: Spielt es für Kinder überhaupt eine Rolle, ob die langjährigen WG-Partner Ernie und Bert schwul sind, der Pumuckl vielleicht eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat und Pippi Langstrumpf heute in einer offenen Beziehung mit Tommy und Annika lebt?»