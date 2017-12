Der Paketzulieferer DHL wird erpresst. In Potsdam und in Frankfurt Oder waren zwei Pakete des Lieferdienstes mit Sprengsätzen versehen. Nun raten die Ermittler bundesweit zur Vorsicht bei der Annahme von Paketen mit unbekanntem Absender.

Nach dem Fund eines mit einem Sprengsatz versehenen Pakets in einer Apotheke in Potsdam steht nach Aussage der Ermittler fest: Der Paketzulieferer DHL wird erpresst. Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht bei der Annahme von Paketen mit unbekanntem Absender.

Kleinunternehmen im Fokus

Die Ermittler gehen davon aus, dass noch weitere gefährliche Pakete verschickt werden könnten. Vor allem Kleinunternehmen seien betroffen, heißt es auf der Pressekonferenz am Sonntag. Trotzdem könne die Polizei nicht ausschließen, dass entsprechende Sendungen auch an Privatpersonen verschickt werden.

Woran erkenne ich ein verdächtiges Paket?

• Unbekannte und fehlende Absender

• Handgeschriebene und schlecht leserliche Adressen

• Adresse nicht auf dem üblichen Platz

• Auffällige Rechtschreibfehler

• Flecken oder Verfärbungen am Paket

• Aus dem Paket heraus ragende Drähte

Nicht öffnen

Wer ein verdächtiges Paket erhalten hat, soll es auf keinen Fall öffnen. Das könnte eine Auslösung bewirken. Stattdessen solle man nach Möglichkeit den Raum verlassen und die Polizei informieren.

Zwei Fälle sind bekannt

Das am Freitag in einer Potsdamer Apotheke gefundene Paket war nicht das erste dieser Art. Anfang November war laut Polizei ein ähnliches Paket an einen Online-Händler in Frankfurt (Oder) gesendet worden. Dieses sei beim Öffnen in Brand geraten. (red)