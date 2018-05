Sonderermittler Mueller drohte mit Zwangsvorladung Trumps

1. Mai-Demonstrationen Linksextreme machen in Berlin und Hamburg mobil

Berlin. Die „revolutionären 1. Mai-Demonstrationen” in Berlin und Hamburg sind das Kontrastprogramm zu den Gewerkschaftskundgebungen. Auch in diesem Jahr versammeln sich in beiden Städten Linksextreme. Wie immer lautet die Frage: Bleibt es friedlich oder gibt es Randale? mehr