Spätes Eingreifen begünstigte Kölner Silvester-Exzesse

Geberkonferenz verspricht Afghanistan 15,2 Milliarden Dollar

Brüssel. Pünktlich zur Brüsseler Geberkonferenz haben die Taliban in der afghanischen Provinz Kundus eine neue Offensive gestartet. Die Weltgemeinschaft will das Land nicht allein lassen. Die EU beteiligt sich großzügig an neuen Hilfsgeldern - ist aber nicht uneigennützig. mehr