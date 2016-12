Finanzielle Hilfen durch die Pflegekassen bei psychischen Leiden: Startschuss für die Pflegereform 2017

Es ist eine der größten Reformen der Pflegeversicherung seit ihrer Einführung als eigenständiger Zweig der Sozialversicherung vor 22 Jahren. Rund 2,8 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland werden zum 1. Januar in ein neues Begutachtungssystem übergeleitet. Oberstes Gebot dabei: Nicht nervös werden. Denn es gilt Bestandsschutz.

Betroffene, die 2016 schon pflegebedürftig sind, werden durch die Umstellung in aller Regel bessergestellt. Und: Menschen mit psychischen Problemen haben künftig gleichberechtigten Zugang zu Leistungen der Pflegekassen wie Menschen mit körperlicher Behinderung.

„Es gibt einen völlig neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Fünf Pflegegrade, die für alle Pflegebedürftigen einheitlich gelten, ersetzen das bisherige System der drei Pflegestufen und der zusätzlichen Feststellung von erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (insbesondere Demenz)“, erläutert Esther Walter, Sprecherin des hessischen Sozialministeriums, das neue System.

Wer bereits Leistungen der Pflegeversicherung beziehe, werde per Gesetz automatisch in das neue System übergeleitet. „Niemand muss einen neuen Antrag auf Begutachtung stellen“, so Walter weiter. So werde für die Betroffenen unnötiger zusätzlicher Aufwand vermieden. Dabei gelte: Alle, die bereits Leistungen von der Pflegeversicherung bezögen, erhielten diese auch weiterhin mindestens in gleichem Umfang – die allermeisten sogar deutlich mehr.

Die Zahlen für Hessen

Am Jahresende 2015 gab es in Hessen 223 579 Pflegebedürftige. Davon seien 170 644 Menschen zu Hause versorgt worden. Davon wiederum 120 156 ausschließlich durch Angehörige und 50 488 durch ambulante Pflegedienste, wie die Ministeriums-Sprecherin weiter vorrechnet. Darüber hinaus wurden zu diesem Zeitpunkt 52 935 Menschen in Pflegeheimen „vollstationär versorgt“.

Übrigens: Die Pflegestatistik wird in Hessen im zweijährigen Turnus erhoben. Zuletzt zum Jahresende 2015. Erste Erhebungen aus der Pflegestatistik, die auf den Vorgaben der Pflegestärkungsgesetze beruhen, werden als Ergebnis der Pflegestatistik 2017 am Jahresende 2018 vorliegen, sagt Walter.

Pflege: Was ist gut, was fehlt noch? BEDÜRFTIGKEIT: Der neue Bedürftigkeitsbegriff bei der Pflege hat zur Folge, dass künftig nicht mehr nur Menschen mit körperlicher Einschränkung voll in den Leistungskatalog clearing

Zum Prozedere erläutert die Ministeriums-Sprecherin, dass es für Menschen, die bis Ende diesen Jahres einen Antrag auf Pflegeleistungen gestellt hätten und daher noch nach dem bisherigen Begutachtungsverfahren eingestuft wurden, einfache Übergangsregeln geben würde. „Menschen mit ausschließlich körperlichen Einschränkungen werden automatisch in den nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet“, so Walter.

Die Pflegestufen

Im Einzelnen sieht das so aus: Menschen mit Pflegestufe I werden in den Pflegegrad 2, mit Pflegestufe II in den Pflegegrad 3, mit Pflegestufe III in den Pflegegrad 4 und mit Pflegestufe III mit Härtefallregelung in den Pflegegrad 5 eingestuft. Menschen, bei denen geistige Einschränkungen – etwa aufgrund einer Demenzerkrankung – oder psychische Einschränkungen vorliegen und bei denen daher bis Ende des Jahres eine erhebliche Beeinträchtigung der Alltagskompetenz festgestellt wurde, kommen automatisch in den übernächsten Pflegegrad.

Dies stellt sich dann so dar: Menschen mit der sogenannten „Pflegestufe 0“ werden in den Pflegegrad 2, mit Pflegestufe I in den Pflegegrad 3, mit Pflegestufe II in den Pflegegrad 4 und mit Pflegestufe III (mit und ohne Härtefallregelung) in den Pflegegrad 5 eingestuft.

„Durch das Absenken der Voraussetzungen für die Erlangung eines Pflegegrades wird mit bis zu einer halben Million zusätzlicher Berechtigter in der Pflegeversicherung gerechnet, davon rund 40 000 in Hessen. Deutschlandweit gibt es derzeit 2,7 Millionen pflegebedürftige Menschen.

Kritik und Lob

Marjana Schott ist die sozialpolitische Sprecherin der Linken im Hessischen Landtag. Sie sieht die Reform der Pflege durchaus kritisch. Zwar sei es erfreulich, dass für die Demenzkranken mit der Reform „endlich etwas“ getan werde. Doch ihre kritischen Anmerkungen zum Gesetz überwiegen. Schott geht davon aus, dass durch die Pflegereform wieder mehr finanzielle Belastungen auf die Kommunen zukommen. Hierzu zählt die Sozialexpertin zum Beispiel Mehrkosten für Beratungseinrichtungen und die Kommunen als Sozialhilfeträger.

Experten haben schon einmal nachgerechnet, was die Pflegereform wirklich kostet. So entstehen durch die Umstellung bei der Pflegeversicherung Mehrausgaben von 3,7 Milliarden Euro im Jahr 2017 und 2,4 bis 2,5 Milliarden Euro in den Folgejahren. Die Überleitung vom alten ins neue System wird wegen des Bestandsschutzes mit insgesamt gut vier Milliarden Euro zu Buche schlagen – verteilt auf mehrere Jahre.

Diese einmaligen Kosten sollen aus der Rücklage der Pflegekasse erbracht werden. Die gesamte Pflegereform, zu der auch die angehobenen Pflegesätze gehören, kostet am Ende des Tages fünf Milliarden Euro.

Pflegende Angehörige

Vor diesem Kostenhorizont ist es für Schott wichtig, dass die Kommunen für ihre neuen Aufgaben mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden. „Wichtig ist ebenfalls, dass den Pflegeberufen die gesellschaftliche Wertschätzung und die Entlohnung zukommt, die diese auch verdienen“, sagt Schott. Dass es an der gesellschaftlichen Wertschätzung der Pflegeberufe mangelt, ist auch die Auffassung von Kordula Schulz-Asche, gelernte Krankenschwester und Pflegeexpertin der Grünen, die den Main-Taunus-Kreis im Bundestag vertritt.

„An der Attraktivität der Pflegeberufe und deren Entlohnung muss sich dringend etwas ändern, sonst haben wir vielleicht schon im Jahr 2020 einen Pflegenotstand“, so Schulz-Asche, die es ebenfalls begrüßt, dass die Demenzkranken in der Pflege endlich den Stellenwert bekommen, den sie auch benötigten. Nicht geglückt findet es die Pflegeexpertin Schulz-Asche, dass die Reform nicht an das Thema Prävention und die pflegenden Angehörigen gedacht habe. Letztere sollten nämlich regelmäßig aus- und weitergebildet werden.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die wohnortnahen Angebote für die Pflege. „Es gibt nur 60 Kommunen, die vom Bund in ein Modellprojekt aufgenommen wurden. In Deutschland gibt es aber 11 000 Kommunen“, rechnet Schulz-Asche vor.

Der Sozialverband

Die Ausweitung des Personenkreises auf Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie auch Demenzkranke ist ein gewaltiger Schritt nach vorn, für den wir lange gekämpft haben“, sagt Karl-Winfried-Seif, Vorsitzender des VdK Hessen-Thüringen. Auch die Rolle der Kommunen werde durch die Pflegereform gestärkt, so der Sozialverbands-Chef weiter.

Die kommunale Ebene erhalte in Sachen Pflege künftig deutlich mehr Gewicht. „Der VdK sieht darin grundsätzlich eine Verbesserung, befürchtet aber auch Kompetenzstreitigkeiten und zu viel Bürokratie. Das Pflegestärkungsgesetz muss vor Ort so umgesetzt werden, dass es den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen sofort hilft“, fordert der VdK.