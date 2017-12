Straßen: Stauland Hessen: Rund 180 Mal am Tag steht der Autoverkehr still

Heute ist wieder Montag, der Tag an dem sich normalerweise die Staumeldungen im Radio jagen. Autofahrer im Rhein-Main-Gebiet sind besonders leidgeprüft. Vor allem die Pendler. Ohne Stau auf dem Weg zum und vom Arbeitsplatz nach Frankfurt vergeht fast kein Tag. Auch Pendler, die aus Frankfurt hinaus wollen, brauchen oft eine Menge Geduld. So kann zum Beispiel die Fahrt in die nur 30 Kilometer entfernte Landeshauptstadt Wiesbaden an schlechten Tagen durchaus eineinhalb Stunden dauern.

Die Krönung war kürzlich ein Mega-Stau während des Feierabendverkehrs. Nach einem Lastwagen-Unfall am Nordwestkreuz staute sich der Verkehr auf der vielbefahrenen Transitautobahn A5 rund 25 Kilometer in Richtung Norden.

Für Oliver Reidegeld sind solche Stau-Horrorszenarien nichts Ungewöhnliches. Der Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen macht das tägliche Stauleid an Zahlen fest. So habe es allein im November auf hessischen Autobahnen mehr als 7600 Staus auf einer Gesamtlänge von über 14 000 Kilometern gegeben. Die Gesamtdauer habe bei knapp 6000 Stunden gelegen, so der ADAC-Sprecher. Der Stau-Spitzenreiter sei dabei die A5, gefolgt von der A66 und der A3 gewesen.

Auch der Rest des Jahres sah nicht besser aus. „Von Januar bis September hat es in Hessen rund 48 500 Staus mit einer Länge von 90 000 Kilometer gegeben“, sagt Reidegeld. Rund 180 Staus gibt es demnach in Hessen täglich. Und die haben eine Gesamtlänge von durchschnittlich 330 Kilometer. „Es reicht schon eine kleine Störung, wie zum Beispiel eine Baustelle oder ein Unfall, um einen großen Stau zu verursachen“, sagt Reidegeld.

Was die Landesregierung tut Das Projekt „Staufreies Hessen 2015“ war eine mittelfristig angelegte Strategie der Stauvermeidung. Es handelte sich dabei um die Kombination unterschiedlicher Verkehrsmanagementsysteme. clearing

Das weiß auch Michael Schreckenberg. Der Physiker und Stauforscher an der Universität Duisburg-Essen ist fest davon überzeugt, dass die Staus uns noch mindestens 10 bis 15 Jahre begleiten werden. „Und auch mit dem Einzug des autonomen Fahrens wird sich daran nichts ändern“, so die Auffassung Schreckenbergs. Aber warum gerät der Verkehr so oft ins Stocken, auch wenn es keinen Unfall gibt?

„Wenn viele Autos zur gleichen Zeit auf der Autobahn in der gleichen Richtung unterwegs sind, dann ist Vorsicht geboten“, sagt Schreckenberg. Die Autofahrer fädelten in den meisten Fällen an den Anschlussstellen zu langsam ein, so dass andere Fahrzeuge zum Bremsen gezwungen werden. Dadurch entsteht eine Kettenreaktion, die schließlich in einen Stau mündet“, erläutert der Experte.

„Lückeschließen“ als Grund

Aber es gibt noch andere Phänomene, die Staus verursachen können. Hierzu zählt zum Beispiel das sogenannte „Lückeschließen“. Dabei verhindert ein Autofahrer das Einscheren eines anderen Fahrzeugs in eine Lücke. Die Folge: Durch das dichte Auffahren müssen Autofahrer bremsen, und das führt wiederum zu Staus.

Stauverursacher ist darüber hinaus auch die stetige Zunahme des Lkw-Verkehrs auf deutschen Autobahnen, wie Schreckenberg sagt. Und nicht zuletzt können natürlich die vielen Baustellen, Unfälle und schlechte Witterungsbedingungen zu kilometerlangen Staus führen. Generell geht Schreckenberg davon aus, dass die hessischen Auto-Pendler noch lange Zeit mit den täglichen Staus leben müssen.

Das will Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) so nicht stehen lassen und verweist dabei auf die Vergangenheit. „Was lange versäumt wurde, lässt sich nicht vom einen auf den anderen Tag beheben“, sagt er. Und ohne Baustellen gehe es dabei auch nicht. Seinen Kritikern, wie SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel, die vom „Stauland Hessen“ sprechen, hält er Statistiken entgegen. So liege die Verkehrsbelastung hessischer Autobahnen um 25 Prozent über dem Bundesniveau. Darüber hinaus habe Hessen die höchste Baustellendichte der Flächenländer. „Trotzdem rangieren wir in der Staubilanz nur im Durchschnitt – das zeigt, wie effektiv Hessen Mobil die Baustellen und den Verkehr managt“, so Al-Wazir.

Für Michael Rothkegel, Chef des hessischen BUND, kann das Stauproblem auf Hessens Straßen nur mit dem Ausbau von Bus- und Bahn-Angeboten gelöst werden. Dafür sollten deutlich mehr Mittel fließen als bisher. Rothkegel fordert, auf den Neubau von Straßen solle künftig ganz verzichtet werden. Denn wer Straßen baue, werde Verkehr ernten.