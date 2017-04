Weirich am Montag: Steilpass gegen Doppelpass

Noch bis zum kommenden Montag haben hierzulande lebende Bürger mit türkischem Pass die Gelegenheit, ihre Stimme für das am 16. April stattfindende Referendum für eine neue Präsidialverfassung abzugeben. Präsident Recep Tayyip Erdogan, der unter dem Vorwand der Aufarbeitung des gescheiterten Putsches schon jetzt politische Gegner tyrannisiert, Journalisten inhaftieren lässt, Teile der Intelligenz ins Gefängnis steckt, will seine Macht noch ausweiten. Die Säuberung lässt Schlimmes erahnen, es droht die Legitimierung einer Diktatur, eines Sultanats des Grauens.

Wahlberechtigt sind in Deutschland 1,4 Millionen Türken, der viertgrößte Wahlbezirk des Landes. Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag bei 41 Prozent, mit knapp 60 Prozent war die Zustimmung zu Erdogans AKP bei den Parlamentswahlen im November 2015 höher als in der Türkei. In Frankfurt betrug der Stimmenanteil 54,3 Prozent. Deutschland hat europaweit die meisten Erdogan-Fans.

Angesichts unsicherer Umfragen über den Ausgang des Referendums versucht Erdogan mit den Kampagnen der Union Europäischer Türkischer Demokratie (UETD) Deutschlands „Jubelperser“ zu mobilisieren. Dabei schreckt er nicht vor Nazi-Vorwürfen gegenüber Deutschland und seiner Kanzlerin zurück.

Wenn nahezu eine halbe Million Deutschtürken Vorliebe für ihren starken Mann demonstrieren, sich also für einen Autokraten und dessen freiheitsfeindliche Politik entscheiden, müssen wir uns fragen, ob unsere Integrationspolitik nicht gescheitert ist. Wir sprechen viel über die Vermittlung unserer freiheitlichen Werte, die oft seit Jahrzehnten hier lebenden türkischen Nachbarn scheinen wir aber nicht erreicht zu haben.

Zweifel, ob die doppelte Staatsbürgerschaft noch sinnvoll ist, sind erlaubt. Ende 2014 wurde das Optionsmodell aufgegeben, bis dahin mussten sich in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern bis zum 23. Lebensjahr entscheiden, ob sie die deutsche oder die ausländische Staatsbürgerschaft annehmen. Seit 2014 können sie beide Pässe unter der Voraussetzung behalten, dass sie mindestens acht Jahre hier gelebt, sechs Jahre zur Schule gegangen sind und einen deutschen Schul- oder Berufsabschluss haben.

Die Rückkehr zum Optionsmodell wäre ein Gebot der Vernunft. Die CDU will die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zum Wahlkampfthema machen und die Vergabe der Doppelpässe einschränken. Geplant ist ein Generationenschnitt, mit dem Einwanderer ihre Staatsbürgerschaft nicht an Enkel vererben können. Erdogan liefert einen Steilpass gegen den Doppelpass, den inzwischen auch Bundeskanzlerin Merkel kritisch sieht.

