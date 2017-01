Frankfurter Abgeordnete verlässt die CDU: Steinbachs Paukenschlag – Enttäuschte Reaktionen aus der Partei

Erika Steinbach stand in vielen Fragen quer zur Politik der CDU-Spitze. Jetzt zieht sie die Konsequenzen. Sie tritt aus der Partei aus, will aber ihr Bundestagsmandat bis zum Ende der Legislaturperiode behalten.

Erika Steinbach war mal eine ambitionierte Musikerin. Am Wochenende komponierte sie nun eine eigene Symphonie mit Paukenschlag. Sie erklärte ihren Austritt aus der CDU und deren Bundestagsfraktion. Ihrer Entscheidung zum Austritt sei ein längerer Entfremdungsprozess vorangegangen, sagte die Frankfurter Bundestagsabgeordnete. Ihr Hauptkritikpunkt ist die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel, die Steinbach äußerst kritisch sieht.

Im Interview mit dieser Zeitung warf sie Merkel vor, zum Beispiel bei der Frage nach der doppelten Staatsangehörigkeit gar nicht daran zu denken, „den Willen der Partei zu akzeptieren“ und Beschlüsse „ einfach abprallen“ zu lassen. Die AfD sei entstanden, weil die CDU sich einem linken Zeitgeist angepasst habe: „Die AfD greift heute Themen auf, die in den vergangenen Jahren defizitär geworden sind“, sagte Steinbach. In die AfD wolle sie allerdings nicht eintreten, sondern „in freier Wildbahn“ bleiben.

Doch hoffe sie, dass die rechtspopulistische Partei in den Bundestag einziehe, „damit es dort endlich wieder eine Opposition gibt“.

Aus der eigenen Partei gab es für Steinbachs Entscheidung viel Kritik, aber auch Bedauern. Der Frankfurter CDU-Kreisvorsitzende Uwe Becker forderte die Bundestagsabgeordnete auf, ihr Mandat niederzulegen – was Steinbach aber nicht tun will. Becker kritisierte den Stil und Umgang Steinbachs mit der Partei. Sie habe das Vertrauen der Delegierten, die sie als Bundestagskandidatin nominiert hätten, „in hohem Maße enttäuscht“. Als besonders unangebracht bewertete Becker Steinbachs Lobesworte für die AfD, welche die 73-Jährige anlässlich ihres Austritts fand.

Auch der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Heinz Riesenhuber äußerte sich enttäuscht. Er sagte, er habe wenig Verständnis für die Entscheidung Steinbachs, „noch weniger aber für Art und Zeitpunkt der Bekanntgabe“. Riesenhuber, im Wahlkreis Main-Taunus-Kreis/Hochtaunuskreis direkt gewählt, fügte hinzu, er habe Steinbach „immer gern gemocht“, weil sie „immer geradlinig“ gewesen sei und gesagt habe, was sie denke. Gerade, dass die CDU ihr die Möglichkeit gegeben habe, diese Meinung auch zu vertreten, sei so bei anderen Parteien keinesfalls selbstverständlich. Umso betrüblicher sei für ihn nun ihr Abgang.

Klaus-Peter Willsch , direkt gewählter CDU-Abgeordneter im Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg sagte, ihm tue es leid, dass Steinbach die Partei nach so vielen Jahren verlasse. „Ihr Austritt ist ein schlechtes Signal für die CDU, rechts der Mitte Wähler anzuziehen.“

Manfred Pentz, Generalsekretär der CDU Hessen, nannte die Vorwürfe Steinbachs „haltlos und maßlos“. Pentz erklärte: „Wir bedauern, dass jemand, der sich große Verdienste um die Heimatvertriebenen erworben hat, sich auf diese Art und Weise aus der CDU verabschiedet.“ Steinbachs Entscheidung sei jedoch absehbar gewesen, „jetzt haben sich die Verhältnisse geklärt.“ Auch Pentz forderte Steinbach auf, ihr Bundestagsmandat niederzulegen, „das sie über die CDU geholt und der Partei zu verdanken hat“.

Matthias Zimmer , direkt gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt, schrieb Steinbach in einem offenen Brief bei Facebook: „Du warst mit Deiner Position in der CDU isoliert, verhältst Dich wie ein Falschfahrer, der sich darüber wundert, wo denn all die Falschfahrer herkommen.“ Zimmer fuhr fort, viele Unionsabgeordnete hätten das Gefühl gehabt, dass Steinbach mit ihren Twitter-Nachrichten „Regeln von Stil und Anstand“ verletze. Gerade deswegen sei ihr Ausschluss aus der Fraktion „sehr ernsthaft diskutiert worden“. Sein Fraktionskollege Willsch erwiderte, in den Sitzungen der Fraktion sei dies „nie eine ernste Debatte“ gewesen.

Willsch sagte, die Fraktionsführung der Union sei „nicht sehr glücklich“ mit Steinbach gewesen. „Wir als Abgeordnete sind aber auch nicht dafür da, anderen zu gefallen.“

Christean Wagner , einer der konservativen Wortführer in der Partei („Berliner Kreis"), sieht in Steinbachs Austritt einen „zusätzlichen Ansporn" für die CDU-Spitze, stärker auf die konservative Wählerschaft Rücksicht zu nehmen. Andernfalls werde die Union weitere große Wahlniederlagen erleiden, sagte Wagner.





