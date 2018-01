Steinmeier besucht Flüchtlingslager in Jordanien

Eintracht Frankfurt Große Zustimmung für Peter Fischer

Frankfurt. Peter Fischer, Präsident der Eintracht Frankfurt, erneuert bei der Mitgliederversammlung am Sonntag seine Kampfansage an die AfD: Wer diese Partei wähle, habe in seinem Verein nichts zu suchen. Konkrete Konsequenzen müssen betroffene Mitglieder allerdings nicht befürchten. mehr