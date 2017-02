Neuer Bundespräsident: Steinmeiers erstaunliche Karriere: Von Brakelsiek nach Bellevue

Am Sonntag wird Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident. Das ist eine ziemliche Karriere für einen Tischlersohn aus Ostwestfalen. Andererseits: Staatsoberhaupt wird so der seit Jahren populärste Politiker der Republik. Und das ist gerade eine wichtige Qualifikation – wenn auch nicht seine beste und wichtigste.

Nummer zwölf also. Er wird das Dutzend vollmachen. Vorher werden noch einmal lange Porträts zu lesen und zu sehen sein, in denen ganz sicher Brakelsiek vorkommen wird und Hannover, außerdem Gerhard Schröder, vielleicht der Schwielowsee – und dann der Alexanderplatz. Der muss.

Zwischen dem Reichstagsgebäude, wo Frank-Walter Steinmeier in vier Tagen zum Bundespräsidenten gewählt werden wird, und dem Alex, wie die Berliner sagen, liegen, Luftlinie, keine drei Kilometer. Brakelsiek ist dann doch ein bisschen weiter entfernt, Lipper Land, gut dreihundert. In Steinmeier-Einheiten allerdings ist es umgekehrt.

Kontroverse um die Krim

Man muss, um das zu verstehen, in Gedanken knapp drei Jahre zurückgehen zum Europa-Wahlkampf im Mai 2014. Für die SPD ging es um etwas: Martin Schulz wollte EU-Kommissionspräsident werden. Da war Unterstützung des deutschen Außenministers Steinmeier hilfreich. Und selbstverständlich. Indes: Den Auftritt am Alex wollten ein kleines Hundert Demonstranten zum Tribunal umfunktionieren. „Kriegstreiber!“ brüllten sie Steinmeier entgegen – und interpretierten damit seine Rolle in der Eskalation um die Krim exakt andersherum als er.

Auch die Antwort überwand die Brüll-Grenze leicht. „Ihr sollt euch überlegen, wer die Kriegstreiber sind!“, zürnte Steinmeier. Und gab den Grölern noch mit, sie machten es sich viel zu einfach: „Die Welt besteht nicht nur aus Friedensengeln auf der einen und Bösewichten auf der anderen Seite!“

In Brakelsiek, erst recht daheim bei Steinmeiers, müssen sie an diesem Tag ihren Ohren nicht getraut haben. „Von dem werden Sie kein lautes Wort hören“, sagt seine Mutter Ursula an dem Tag im November 2016, an dem Angela Merkel aufhört, sich um einen Unions-Nachfolger für Joachim Gauck zu bemühen. „Besonnen, ehrlich, vermittelnd und niemals aufbrausend“, charakterisiert Ursula Steinmeier ihren Erstgeborenen.

Und so erlebt ihn die Republik ja auch – seit er 1998 mit Gerhard Schröder aus der Staatskanzlei in Hannover ins Kanzleramt umgezogen ist. Genauer: Zunächst nimmt sie ihn gar nicht wahr. Nicht als Staatssekretär und kaum, nachdem er Bodo Hombach als Chef nachfolgt. Und selbst als seine Macht dort fast so groß ist wie die des Kanzlers – ist das allenfalls für jene erkennbar, die das Regierungsviertel bevölkern: Abgeordnete, parteipolitische Konkurrenz, Journalisten. Sie wissen oder ahnen zumindest, wer für Schröder die Agenda 2010 entwirft. Und die beiden näher stehen, wissen auch, dass die wütende Kritik, die Steinmeier deswegen – wenn auch mit Verspätung – trifft, heikel ist, vielleicht sogar ungerecht. Steinmeier hatte dem Kanzler nahegelegt, die Agenda in eine begründende Erzählung einzubetten; Schröder aber befand, wird heute von Mitarbeitern Steinmeiers erzählt, das sei „Gedöns“.

Zweimal ist Steinmeier seitdem Außenminister gewesen in Kabinetten von Angela Merkel, einmal ihr Herausforderer, und – weil er unterlag – eine Legislatur lang Chef der Opposition im Bundestag. Am wenigsten hat er als Kanzlerkandidat reüssiert, 2009, wenn man Erfolg in Prozenten bemisst. Die Vorgeschichte indes ist nicht ohne gewesen. Der Präsentation am Schwielowsee bei Potsdam war eine Art Putsch vorausgegangen; Steinmeier und Franz Müntefering gegen Kurt Beck. Und Wahlkampf führt er mit dem „Deutschland-Plan“, der vom Öko-Umbau der Wirtschaft erzählt und von Investitionen in Bildung, Gesundheit und Pflege.

Heute versprechen das alle; damals gab es dafür 23 Prozent. Und wer Steinmeier kennt, hat verstanden: Das bislang schlechteste Ergebnis für die SPD ist auch seine größte Niederlage. Er weiß, was Selbstzweifel sind. Und mögliche Irrtümer oder Fehler beschäftigen ihn, auch lange – aber, bitte, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Fall Murat Kurnaz

Die ahnt deshalb auch nicht, was er heute und wirklich über seine Entscheidung im Fall Murat Kurnaz denkt, der türkischstämmige Bremer, der unter Terrorverdacht in Guantánamo inhaftiert war. Was andere als Freilassungsangebot der USA im Jahr 2002 verstehen, nennt er im Untersuchungsausschuss fünf Jahre darauf ein „Agentenspiel“. Und damit soll es gut sein.

Ein Jahrzehnt später ist es das wohl – so weit er zulässt, dass andere es beurteilen. Für die Deutschen, die Steinmeier nun repräsentieren will, ist er der Mann, der seiner Frau eine Niere spendete. Und der Politiker, dem sie zutrauen, dass er die Kompliziertheit der Welt überblickt und richtig, aber mindestens korrekt darauf reagiert. Und den sie, sagen alle Umfragen, mehr als jeden und jede andere im Schloss Bellevue haben wollen.

„Meine Freude ist groß“, sagt Steinmeier, als Kanzlerin, Vizekanzler und CSU-Vorsitzender ihn, nach monatelangem Gezerre, offiziell nominieren; und fügt an: „mein Respekt noch größer“. Es ist selbst für Steinmeier eine überspröde Präsentation, die die drei ihm bereiten. Schuld ist aber der Verdruss der Union über den SPD-Erfolg – und nicht das gemessene Temperament des künftigen Staatsoberhaupts.

Ohnehin kann Steinmeier ja zürnen; seit dem Auftritt auf dem Alex hat die Republik den Beweis. Donald Trump hat er im Wahlkampf „Hassprediger“ genannt. Vielleicht ist beides nicht von der gewohnt reinen Rationalität Frank-Walter Steinmeiers. Aber es verheißt, dass der zwölfte kein Dutzendpräsident werden wird. Trotz und eventuell auch wegen all seiner Reputation.