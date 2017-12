Sanktionen: Streit um Polen: Zerreißprobe für die EU

Blaue Briefe, Ermahnungen, Warnungen – die Beziehungen zwischen Polen und der EU sind in den vergangenen zwei Jahren immer schlechter geworden. Undemokratische Reformen wirft Brüssel der rechtsnationalen PiS-Regierung vor. Am heutigen Mittwoch steht eine Entscheidung an – und die dürfte die Union in eine Zerreißprobe stürzen.

„Atomare Option“ nennen EU-Beamte das, was am heutigen Mittwoch auf dem Tisch der Europäischen Kommission liegt. Denn es ist das letzte Instrument, mit dem die EU-Behörde die polnische Regierung auf den Pfad der Rechtsstaatlichkeit zurückzwingen könnte: der Entzug der Stimmrechte in allen wichtigen Ministerräten.

Warschau würde dann von den übrigen Mitgliedstaaten fremdbestimmt. „Soweit ich weiß, ist die Entscheidung bereits gefallen“, bestätigte der neue polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Ende vergangener Woche. Die Kommission selbst ließ am Dienstag noch einmal durch einen Sprecher bekräftigen, dass man erst heute zu einer Entscheidung kommen werde. Da alle anderen Möglichkeiten des Rechtsstaatlichkeitsverfahrens nach Artikel 7 des Lissabonner Vertrages längst ausgeschöpft wurden, bliebe nur dieser letzte Schritt. Doch der ist gefährlich.

Seit ihrer Machtübernahme 2015 hat die rechtskonservative PiS-Partei in Polen immer neue innenpolitische Reformen durchgesetzt, die die europäischen Nachbarn als Verstoß gegen demokratische Grundwerte verstehen. Da ist die radikale Justizreform, die der Regierungspartei Einfluss auf die Besetzung aller Richterposten gibt. Die geplante Medienreform würde – so die Union – de facto zur Gleichschaltung der polnischen Zeitungen und Sender führen.

Zwangsgeld angekündigt

Gerade erst verklagte der Europäische Gerichtshof (EuGH) das Land (ebenso wie Ungarn und Tschechien), weil es entgegen eines Mehrheitsbeschlusses der Gemeinschaft keine Flüchtlinge aufnimmt.

Und außerdem droht Warschau ein Zwangsgeld von rund 100 000 Euro pro Tag, weil die Regierung in Bialowieza, dem einzigen Urwald-Naturschutzgebiet Europas, Bäume fällen ließ. Einwände und Appelle aus Brüssel wurden ebenso überhört wie Gerichtsurteile.

Nun scheint der letzte Schritt des Verfahrens nötig. Das Europäische Parlament erwartet ihn.

Aber der Entzug der Stimmrechte in Ministerräten ist nicht einfach zu erreichen. Zunächst müssten vier Fünftel der Staats- und Regierungschefs beschließen, dass Polen „systematisch die Grundwerte der EU“ verletzt.

Danach wäre Einstimmigkeit gefordert, um die Entmündigung in Kraft zu setzen. Die dürfte aber kaum zu erreichen sein: Ungarns Premier Viktor Orbán hat schon angekündigt, dass er Warschau stützen wird. Tschechien, die Slowakei und möglicherweise auch Rumänien und Bulgarien könnten ebenfalls ein Veto einlegen. Es wäre eine Blamage Brüssels ohne Beispiel – und sogar ein Beleg dafür, dass die Mitgliedstaaten tun und lassen können, was sie wollen.

Der Austritt droht

Aber auch eine andere Variante gilt in Brüssel als nicht mehr völlig ausgeschlossen. Im kommenden Jahr wird über die Vergabe der Fördermittel in der nächsten Finanzperiode ab 2021 gestritten. Fest steht, dass es vor allem bei den Bauern und in der Infrastruktur zu empfindlichen Einschnitten kommen muss, um den Wegfall der britischen Beiträge aufzufangen.

Polen, das von EU-Subventionen fast schon abhängig ist, könnte dann auf eine Idee kommen, die bisher nur als schlimmes Gespenst von Untergangspropheten gilt: ein Polexit, ein Austritt Warschaus aus der Gemeinschaft. Der heutige Mittwoch ist für die EU kein einfacher Tag.

