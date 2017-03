Sondersitzung beantragt: Ströbele: Wikileaks übernimmt die Spionageabwehr für Deutschland

Während sich die Bundesregierung erst einmal zur Frankfurter CIA-Affäre in Schweigen hüllt, zeigt sich Hans-Christian Ströbele offener. „Wikileaks hat die Aufgabe des Verfassungsschutzes, nämlich Spionageabwehr, übernommen und darüber aufgeklärt, was der CIA in Deutschland für geheimdienstliche Aktivitäten entfaltet“, sagt der Bundestagsabgeordnete der Grünen, der ebenfalls Mitglied im Parlamentarischen Kontrollausschuss für Geheimdienste ist.

Wie aus rund 8000 Dokumenten der Enthüllungsplattform Plattform WikiLeaks hervorgeht, hat der US-Auslandsgeheimdienst CIA eine eigene Programmiertruppe in Frankfurt aufgebaut, um systematisch Sicherheitslücken und Schwachstellen in Smartphones, Computern aber auch Fernsehgeräten oder Telefonanlagen auszunutzen. Die Dokumente beschreiben, wie Agenten in Smartphones, Laptops und Bordcomputer von Autos einbrechen oder Fernseher in Abhörwanzen umwandeln können.

Ströbele ist davon überzeugt, dass der amerikanischen Geheimdienst damit gegen deutsches Recht verstößt. Und das obwohl die Amerikaner immer behaupten würden, dass sie sich an deutsches Recht halten würden.

Vor diesem Hintergrund hat Ströbele eine Sondersitzung des Parlamentarischen Gremiums für die Geheimdienste beantragt. Hier soll die Bundesregierung und der Verfassungsschutz darüber Auskunft geben, welche geheimdienstliche Aktivitäten der CIA im Frankfurter Generalkonsulat entfaltet hat.

Dass die CIA-Affäre nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, steht für Ströbele fest. Dabei erinnert er an den Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, der gegen Geldzahlungen geheime Informationen an die CIA weitergegeben hatte, und deshalb zu einer achtjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

An der Richtigkeit und Qualität der „Leaks“ zweifelt Ströbele nicht. Ihm sei bislang kein Fall bekannt, bei dem sich die Informationen von Wikileaks und dem Whistleblower Edward Snowden nachträglich als falsch herausgestellt hätten.