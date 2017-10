Offenbach mit Negativrekord: Studie: Darum lebt jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut

Wer arm ist, bleibt es. Das ist die Kernbotschaft einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung. Besonders hart trifft dies die Kinder, denn diese haben oft keine Chance, der Misere zu entkommen. In Hessen und im reichen Rhein-Main-Gebiet beobachten Experten besorgt eine Zunahme der Zahl der Betroffenen.

Mehr als jedes fünfte Kind lebt laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung länger als fünf Jahre in armen Verhältnissen. Für zusätzlich zehn Prozent der Kinder in der Bundesrepublik ist Armut laut dieser Untersuchung mindestens ein zwischenzeitliches Phänomen. „Kinderarmut ist in Deutschland ein Dauerzustand“, sagt Stiftungsvorstand Jörg Dräger zum Ergebnis der Studie.

Auch in Hessen ist die Kinderarmut alles andere als ein unbekanntes Phänomen. Von einem Anstieg der Zahlen, spricht Philipp Stielow, Sprecher des Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen. Im Jahr 2015 seien mehr als 144 000 Kinder und Jugendliche auf Hartz IV angewiesen, 2011 seien es noch rund 134 000 gewesen. Negativer Spitzenreiter: die Stadt Offenbach mit einer Kinderarmutsquote von 34,5 Prozent.

Armut trete besonders häufig bei Alleinerziehenden und in kinderreichen Familien auf. 50 Prozent der Minderjährigen in staatlicher Grundsicherung lebten bei Alleinerziehenden. In Familien mit drei oder mehr Kindern seien 36 Prozent der Kinder armutsgefährdet.

Für Janine Wissler, Fraktionschefin der Linken im hessischen Landtag, ist die Sache klar. „Wer etwas gegen Kinderarmut tun möchte, muss auch für gerechte Löhne und akzeptable Mietpreise eintreten“, sagt sie. Von der Landesregierung forderte sie, für Gebührenfreiheit vom Kindergarten bis zur Hochschule zu sorgen. Dazu gehöre auch die Lernmittelfreiheit und ein kostenfreies Mittagessen für Kinder und Schüler.

Kein Kind möchte gerne arm sein“, sagt Daniel Schröder. Denn Armut bedeutete Ausgrenzung. Seit acht Jahren leitet Schröder das Kinderprojekt „Die Arche“ in Frankfurt. 350 Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen werden dort betreut, Tendenz steigend. Schröder geht davon aus, dass die Zahl der Kinder, die in Armut lebten, in Ballungsgebieten wesentlich höher ist als in der Bertelsmann-Stiftung genannt.

Kinderarmut – materielle wie emotionale – habe viele Facetten. Da seien zum einen die Kinder, die nach dem Wochenende bei der „Arche“ drei bis vier Teller zu Mittag äßen und dann noch fragten, ob sie sich etwas mitnehmen könnten. Oder diejenigen, die zu wenig Kleidung hätten, Schuhe solange trügen, bis sie auseinanderfielen und denen Schulmaterialien fehlten.

Manchmal litten die betroffenen Kinder unter emotionaler Armut, sagt Schröder. Das sei der Fall, wenn sich die Eltern nicht um sie kümmerten. Da sei dann niemand, der mit ihnen für Klassenarbeiten übe oder Defizite aufhole. Diese Kinder spürten, dass sie nicht die gleichen Chancen wie anderen hätten,erklärt Schröder. Auch weil ihnen niemand vermittele, dass eine Ausbildung dazu diene, später die eigene Existenz zu sichern. „Das ist die eigentliche Armut, weil sie nicht sehen, dass sie sich etwas aufbauen müssen“, sagt der Projektleiter.

Schröder fordert deshalb, Kinder direkter zu unterstützen, ohne dass das Elternhaus einbezogen sein muss. Ihm schweben unter anderem Bildungsgutscheine vor. Gleichzeitig seien auch Schulen, Kindern und Jugendlichen neue Angebote zu machen, etwa dass sie nachmittags Musikinstrumente lernen oder eine Sport-AG besuchten.

Gerda Holz, Sozialarbeiterin und Politikwissenschaftlerin beim Frankfurter Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, warnt vor gesellschaftlichen Folgen der Kinderarmut. „Kinder werden in ihrer Entwicklung und in ihren Zukunftschancen begrenzt.“ Zugleich kritisiert die 59-Jährige deutliche Mängel beim Zugang und bei der Teilhabe von betroffenen Kindern an Bildungs- und Betreuungsangeboten.

Eine kritische Stimme zur Bertelsmann-Studie kommt von der Frankfurter Tafel. Die Ergebnisse seien zu pauschal, sagt Sprecherin Edith Kleber. „So tragisch ist die Situation nicht, nirgends.“ Sie habe schon mehrfach erlebt, dass Bedürftige Hartz IV einem Job vorzogen. Seiten 2 und 3