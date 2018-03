Studie: Nur geringer Einfluss auf Bundestagswahl

Social Bots, Trolle, Fake News und Verschwörungstheorien in den sozialen Medien haben nach Erkenntnis von Wissenschaftlern den Bundestagswahlkampf 2017 beeinflusst – allerdings nur in geringem Maße. Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch vorgestellten Studie der Hochschule für Politik an der TU München.

„Wir konnten sämtliche Manipulationsformen auch beim Bundestagswahlkampf ausmachen“, sagte der Professor für „Political Data Science“, Simon Hegelich. Ausmaß und Wirkung seien jedoch deutlich kleiner als bei den US-Präsidentschaftswahlen gewesen. Der Politikwissenschaftler hatte im Auftrag der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung zusammen mit seinem Team Wortmeldungen auf Twitter und Facebook ausgewertet, die in Bezug zur Bundestagswahl stehen.

Eine gängige Form der Manipulation sei es, Trends in den sozialen Netzwerken durch starke Aktivitäten der Nutzer zu beeinflussen. „Die Algorithmen von Facebook, Twitter und anderen Netzwerken springen auf Masse an“, sagte Hegelich: Bekommt eine Nachricht besonders viel Zuspruch, sehen sie automatisch mehr Leute. Oft griffen das Thema dann auch die klassischen Medien in ihrer Berichterstattung auf und verstärkten die Wirkung.

Falschnachrichten könnten so junge Zielgruppen verunsichern und nachhaltig Misstrauen gegenüber Politik und Medien schüren, warnte Hegelich. Er befürchtet zudem, „dass die Effekte von Social Media in der politischen Kommunikation schon viel stärker sind als wir glauben“. epd