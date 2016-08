Südkorea: Kim Jong Un lässt Vize-Premierminister hinrichten

Eil: Brasiliens Präsidentin Rousseff des Amtes enthoben

Brasília. Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff ist des Amtes enthoben worden. Der Senat in Brasília stimmte am Mittwoch mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit für die Absetzung der ersten Frau an der Spitze des fünftgrößten Land der Welt. mehr