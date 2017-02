Nach Festnahme in Frankfurt: Terror-Tunesier: Warum durfte er so lange bleiben?

Der vergangene Woche unter Terrorverdacht in Frankfurt festgenommene Tunesier hatte seit dem Jahr 2010 eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Nach seiner Rückkehr nach Tunesien sei der 36-Jährige dann im August 2015 wieder nach Deutschland eingereist und habe sich bei der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Gießen gemeldet, sagte Alexander Badle, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Er habe jedoch nie einen Asylantrag gestellt. Die Behörden hatten nach seiner Festnahme erklärt, der Mann sei 2015 als Asylsuchender wieder nach Deutschland eingereist.



Bilderstrecke Anti-Terror-Razzia gegen islamistische Szene in Hessen

Die Staatsanwaltschaft wirft den 36-Jährigen vor, für die Terrormiliz „Islamischer Staat“ einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Der Tunesier, der zu den Vorwürfen schweigt, sitzt in Untersuchungshaft. 2003 sei der Mann mit einem Studentenvisum nach Deutschland gekommen und habe eine Deutsche geheiratet. Später erhielt der Tunesier eine „unbefristete Niederlassungserlaubnis“. Viele juristische Laien rätseln jetzt, warum dieser Mann, der sich während seiner Zeit in Deutschland öfters wegen Straftaten verantworten musste, nicht schon längst abgeschoben wurde.

Harte Vorwürfe

Für den Frankfurter Ausländerrechts-Experten Reinhard Marx ist das durchaus nachvollziehbar. Die „unbefristete Niederlassungserlaubnis“ sei ein eigenständiger Aufenthaltstitel, der nicht an das Führen einer Ehe geknüpft sei. Das werde in solchen Fällen nicht geprüft, so Marx. Darüber hinaus genieße jemand, der über eine „unbefristete Niederlassungserlaubnis“ verfügt, einen verstärkten Schutz vor einer Ausweisung. Um unter solchen Umständen ausgewiesen zu werden, müssten schon harte Vorwürfe gegen den Betroffenen vorliegen, sagte Marx. Eine formelle „Aufenthaltserlaubnis“ wird in Deutschland grundsätzlich befristet erteilt. Die Niederlassungserlaubnis ist dagegen zeitlich und räumlich unbeschränkt und berechtigt zur Erwerbstätigkeit, so das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

Diese unbefristete Aufenthaltserlaubnis kann aber auch in bestimmten Fällen wieder entzogen werden. So zum Beispiel beim Wechsel der Staatsangehörigkeit und wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung als Asylberechtigter nicht mehr vorliegen. Auch Straftaten können zum Entzug der Aufenthaltserlaubnis führen.

Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt arbeitet man unterdessen fieberhaft an der Aufarbeitung der Razzia gegen die Salafistenszene. Wie Staatsanwaltssprecher Badle im Gespräch mit dieser Zeitung sagte, sind in den 54 durchsuchten Objekten mehrere Hundert Speicherdateien gefunden worden, die noch auszuwerten seien. Diese Sichtung könne sich noch mehrere Monate hinziehen, da dies ein aufwendiges „Puzzlespiel“ sei. Im Falle des tunesischen U-Häftlings seien alle damit befassten Behörden „sensibilisiert“. Keine sei in dieser Angelegenheit im „Dornröschenschlaf“, man begegnet sich „auf Augenhöhe“, wie Badle es formulierte.

Ausländerrecht ist effektiv

Offenbar hat keine dieser Institutionen ein Interesse daran, dass der Tunesier vor der vollständigen Aufklärung des Falles auf freien Fuß kommt. Sollte zum Beispiel der Mann aus der U-Haft aus irgendwelchen Gründen entlassen werden, könnte in dieser Situation gegebenenfalls das Ausländerrecht greifen und der Tunesier in Abschiebehaft genommen werden. In solchen Fällen könnte das Ausländerrecht effektiver sein als das Strafrecht, sagte Badle.

Eine andere Option, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter, sei die Auslieferung des U-Häftlings an sein Heimatland Tunesien. Dort steht der Mann im Verdacht, an blutigen Terroranschlägen beteiligt gewesen zu sein. Badle sagte weiter, dass bei Interpol ein Haftbefehl gegen den 36-Jährigen wegen Beteiligung am Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis im März 2015 vorgelegen habe. Aus Tunis hieß es, der Mann gehöre nicht zu den Bardo-Verdächtigen. Mit Material von dpa