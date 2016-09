Terrordrohung gegen Hotel entpuppt sich als übler Scherz

06.09.2016

Ein Drohanruf in einem Leipziger Luxushotel hält die Polizei stundenlang in Atem. Absperrungen, Durchsuchungen, dann wird der Auslöser ermittelt: Der Anruf geht auf Jugendliche in Österreich zurück.