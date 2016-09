Terrordrohung gegen Leipziger Luxushotel war böser Scherz

Von bürgerlich bis ganz weit rechts - Die AfD im Schweriner Landtag

Schwerin. Die AfD wird am Donnerstag in Schwerin ihre neunte Fraktion in einem deutschen Landesparlament gründen. Den Fraktionsvorsitz will der Spitzenkandidat und Landesparteisprecher Leif-Erik Holm übernehmen. mehr