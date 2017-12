Sondierung: Treffen der Geschwächten

Alexander Dobrindt biegt nach links ab. Das passt nicht – rein politisch wie im wirklichen Leben. Weshalb der CSU-Landesgruppenchef nach zweieinhalb Schritten stutzt – und eine Kehrtwende macht, zum Amüsement derer, die er zum ersten Mal an den Stammtisch in der Bayerischen Landesvertretung geladen hat. Dieses Treffen mit den politischen Korrespondenten in Sitzungswochen hat Tradition, schon seit Bonner Zeiten; Dobrindt aber ist neu. Und mit ihm zieht im Saal „Oberbayern“ auch eine neue Sitzordnung ein; anders als seine Vorgänger wird Dobrindt den Partei-Heiligen Franz Josef Strauß – als Kopf in Bronze, auf einem Bord wie anderswo das Kruzifix im Herrgottswinkel – nicht rechts zur Seite haben, sondern links im Blick.

Knapp zwei Stunden später ist, knapp drei Kilometer Luftlinie entfernt, für Angela Merkel alles wie immer – außer, dass sie ihre Pressekonferenz knapp 30 Minuten verspätet beginnt, erklärungs- und entschuldigungslos. Der Parteivorstand hat getagt; und man kann sich vorstellen: Es gab dort Redebedarf, so wie schon im Präsidium am Abend zuvor. Thema war das Ergebnis der Bundestagswahl – seine Folgen, aber auch seine Ursachen. Die CDU hatte erneut einen reinen Kanzlerin-Wahlkampf geführt und damit das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte quittiert.

Die Ursachenanalyse ist ein Novum in der Merkel-Ära; stets war sie von ihr versprochen worden, nie hatte sie stattgefunden. Nun also ja, „sehr offen“, „sehr intensiv“ – die Kanzlerin scheut keine der üblichen Verschleierungsformeln dafür, dass man gestritten hat.

Und dann sagt sie, man sei sich „einig“, für das Debakel, das in der CDU niemand öffentlich so nennt, erst recht nicht sie, habe es „eine sehr große Rolle“ gespielt, dass „die Menschen noch nicht davon überzeugt sind, dass Steuerung und Ordnung in der Migration gelungen sind“. Und auch, „dass die Einigkeit von CDU und CSU in diesen wichtigen Fragen nicht gegeben war“.

Ort bleibt geheim

Übersetzt heißt das, Merkels spontane, umstrittene und nie wirklich erklärte Flüchtlingspolitik hat die Union in die Lage gebracht, in der sie nun feststeckt: zu wenig Prozente, zu wenige Sitze im Bundestag, um mit einer der üblichen, „klein“ genannten Zweier-Koalitionen eine Regierungsmehrheit zu haben. Daraus folgend die geplatzte Jamaika-Sondierung – und nun die mit der SPD vor der Brust. Ausgang: maximal ungewiss.

Wenn das Ausloten am Mittwochabend beginnt – der Ort soll geheim bleiben diesmal – ist das ein Treffen der Geschwächten. Martin Schulz kommt als SPD-Chef auf Bewährung, Horst Seehofer als Ministerpräsident auf Abruf und Angela Merkel als Kanzlerin ohne Regierungskraft. Für die Republik wird Letzteres – etwa in Sachen Europa – gerade heikel; aber anders als SPD und CSU stützt die CDU jeden und jede, solange der oder die sie im Gegenzug an der Macht hält.

Es wird dauern

„Es sind keine Diskussionen über einzelne Personen und auch nicht über mich geführt worden“, kann Merkel also auf Nachfrage berichten – ohne dass andere Teilnehmer umgehend hinter vorgehaltener Hand das Gegenteil behaupten. Sie kann sogar wiederholen, dass sie sich selbstverständlich als durchamtierende Kanzlerkandidatin betrachtet – im Falle eines Misserfolgs mit sich daraus ergebender Neuwahl.

Das Regierungsviertel hallt nicht wider vor Hohngelächter, es reagiert nicht einmal mit spöttischem Grinsen wie auf Schulzens Behauptung, er gehe aus dem SPD-Parteitag „sehr gestärkt“ hervor. Es nimmt auch hin, dass Merkel auf die Frage, ob ihr denn inzwischen etwas eingefallen sei, was sie im Wahlkampf hätte besser machen können, antwortet, sie wiederhole „lieber nicht, was ich gesagt hab’“ – aber nicht aus besserer Einsicht. Dann nennt sie erneut die „Uneinigkeit CDU-CSU“ – und will also am einzigen zugestandenen Fehler allenfalls halb schuld sein.

Zuvor hat Dobrindt, der oberste Berliner Christsoziale, in ungewohnter Verbundenheit schon mal gewarnt, man möge „bitte nicht erwarten, dass die Möglichkeit der Konstitution einer nächsten Regierung ausschließlich mit Freundlichkeit erarbeitet wird“. In den Jamaika-Wochen hatte Dobrindt sich als Provokateur vom Dienst begriffen. Die Kanzlerin indes gab ihre Lieblingsrolle: die große Moderatorin.

„Hyperschnell“ werde sie auch mit der SPD nicht vorankommen, so Merkel nun. „Was zügig ist, will ich jetzt nicht quantifizieren.“ Andrea Nahles, SPD-Fraktionschefin, die Mittwochabend mit ihrem Unionskollegen Volker Kauder und Dobrindt die Runde komplettiert, traut sich mehr. Rasch werde nichts gehen – und „zügig ist in der Eifel“, ihrer Heimatregion, „sowieso ’n bisschen langsamer als im Hochdeutschen“.