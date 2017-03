EU-Jubiläumsgipfel in Rom erinnert an die Errungenschaften und erneuert den Willen zur Gemeinschaft: Trotz allem ein Hoch auf Europa

Der große Moment beginnt mit der Hymne Europas: „Freude schöner Götterfunken“. Für ein vereintes Europa, hieß es auf dem Papier, das die Staats- und Regierungschefs am 25. März 1957 in Rom unterzeichneten. Mit einem Schwarz-Weiß-Film erinnern die Staats- und Regierungschefs der EU am Samstag bei ihrem Jubiläumsgipfel in Rom an die Umstände, mit denen nur zwölf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs der Weg der europäischen Integration begann.

60 Jahre später ist aus der einstigen Kohle- und Stahlgemeinschaft eine politische und wirtschaftliche Union geworden. „Wir sind, wie ich finde, ungenügend stolz auf das in Europa Erreichte“, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei seiner Rede in jenem Saal, wo vor 60 Jahren die sechs Gründerstaaten der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und heutigen EU zusammenkamen und die „Römischen Verträge“ unterzeichneten. Sie waren es, die „den Schrei „Nie wieder Krieg“ in ein ehrgeiziges politisches Projekt verwandelten, das unser Leben zum Besseren veränderte“, betonte Juncker.

Doch heute kämpft die EU mit Selbstzweifeln – und Kleinkriegen. „Ich bin nie irgendwo lieber Europäer als in Afrika oder als in Asien“, erklärte Juncker deshalb. „Wenn ich dann wieder in Brüssel lande, in diesem Tal der Tränen, dann überkommt mich so etwas wie Wehmut nach Ferne, weil man Europa besser aus der Ferne sieht als man Europa aus der Nähe sieht.“ Es ist ein Seitenhieb auf die Begehrlichkeiten, die in der belgischen Hauptstadt immer wieder aufeinandertreffen – und sich manchmal nur schwer in einem Kompromiss vereinen lassen.

Polen macht doch mit

Tatsächlich hatte ein von Warschau angezettelter Streit über die Erklärung, die die 27 Staats- und Regierungschefs am Samstag unterzeichnen wollten, diese beinah verhindert. Doch Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo lenkte schließlich ein. Der dreiseitige Text, die „Erklärung von Rom“ konnte unterzeichnet werden. Grundlage für den Ärger war ein Satz, an dem in den vergangenen Tagen viel geschliffen worden war.

„Wir werden gemeinsam – wenn nötig mit unterschiedlicher Gangart und Intensität – handeln, während wir uns in dieselbe Richtung bewegen“, heißt es verklausuliert in dem Text. Gemeint ist, was längst zur Realität in der EU wurde – ein Europa der mehreren Geschwindigkeiten. Polen aber befürchtete, bei einem solchen Modell außen vor zu bleiben.

Nur grob haben sich die Staats- und Regierungschefs auf einen „Arbeitsplan“ geeinigt, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel es nannte. Aber die Grundlagen sind klar: „Wir knüpfen an das an, was unsere Vorgänger 1957 hier begonnen haben, nämlich den Binnenmarkt aufzubauen und die Freiheit der Bewegung, die Freiheit des Warenverkehrs und der Dienstleistungen in Europa einzuführen“, sagte die Kanzlerin unmittelbar nach dem Festakt. Die Marschrichtung für Europa in den kommenden zehn Jahren steht fest. Zumindest in groben Zügen.

Die Herausforderungen der Gemeinschaft will man auch in Zukunft zusammen meistern. „Wir haben uns hier verpflichtet, dies gemeinsam zu tun“, formulierte Merkel. Die Zukunftsvision Europas, die sich einer Stärkung der Wirtschaft, der Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialer Gerechtigkeit und mehr Zusammenarbeit bei der Verteidigung verschreibt, stand an diesem Tag im Hintergrund.

Ebenso wie Großbritannien, das an dem historischen Treffen nicht teilnahm. Denn am kommenden Mittwoch wird das offizielle Austrittsgesuch aus London erwartet. Nur am Rande ging die Kanzlerin darauf ein, als sie vor den Palazzo trat: „Es gibt Dinge, die sind unveräußerlich. Das ist eben der Binnenmarkt; das sind die vier Grundfreiheiten.“ Der Gemeinschaft der 27 stehen schwierige Verhandlungen bevor. Im Zentrum der Zeremonie stand jedoch die Würdigung dessen, was die EU bislang erreicht hatte. Es war Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni, der als Gastgeber als erster das Wort in historischen Saal im Konservatorenpalast ergriff, den europäischen Vordenker Altiero Spinelli würdige, an die historische Geste von Bundeskanzler Helmut Kohl und Frankreichs Präsident François Mitterrand in Verdun vor dem Kriegsdenkmal erinnerte. Und an jene Zutat, die die Gemeinschaft bislang zusammenhielt: „Wir haben alle auf etwas verzichtet – für das gemeinsame Gut.“

Sein Landsmann und EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach von einer Feier „der großen Geschichte der Freiheit“. Er sagte: „In diesem Saal hat unser Abenteuer begonnen“, und fügte hinzu: „Rom ist keine Stadt, kein Reich, sondern eine Identität. Rom ist unsere Geschichte.“

Der Friedensnobelpreis

Immer wieder wurde die Zeremonie von Kurzfilmen unterbrochen. „Europa gescheitert“ lautet die Eingangsfrage, nur um im Anschluss all jene Errungenschaften aufzuzeigen, von denen heute 500 Millionen EU-Bürger profitieren: Die anstehende vollständige Aufhebung der Roaminggebühren in diesem Sommer ebenso wie die bereits seit langem bestehende Reisefreiheit, Europas Einsatz gegen den Klimawandel, die Entwicklungshilfe – und der Frieden. 2012 bekam die EU dafür den Friedensnobelpreises.

„Heute in Rom“, sagte der polnische EU-Ratspräsident Donald Tusk, „erneuern wir diese einzigartige Union“.