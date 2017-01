Amtseinführung des US-Präsidenten: Trump kommt: Das sagen Hessens Wirtschaft und Gewerkschaften

Donald Trump steht heute vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Um 18 Uhr unserer Zeit wird er in Washington zum 45. Präsidenten der USA gekürt. In Deutschland hätte Trump als Kandidat keinen Erfolg, denn nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag des „Stern“ finden 84 Prozent der Befragten, dass der Immobilienmagnat Trump charakterlich nicht für das Amt geeignet ist. Nur 10 Prozent äußerten das Gegenteil. Auch die deutschen Führungskräfte sehen dem neuen US-Präsidenten mit Skepsis entgegen. Unter den Eliten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung geht jeder Zweite davon aus, dass sich das deutsch-amerikanische Verhältnis verschlechtert. An eine Chance zur Verbesserung glauben nur zwei Prozent. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage unter Entscheidern, die das Meinungsforschungsinstitut Allensbach für die Frankfurter Allgemeine und die Zeitschrift „Capital“ durchgeführt hat.

Stabile Zusammenarbeit

Unternehmer und Gewerkschaften in der Region blicken der Präsidentschaft Trumps ebenfalls mit Skepsis entgegen. „Wenn wir zukünftig Strafzölle zahlen müssen, werden die Produkte unserer Kunden nicht mehr marktfähig sein“, sagt Gerd Ohl, Geschäftsführer des Limburger Unternehmens Limtronik. Aus seiner Sicht werde sich in der Realität aber ein gesunder Mix ergeben, in der die Volkswirtschaft der USA wieder mehr Wertschöpfung im eigenen Land haben werde.

Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Hessischen Unternehmerverbände, verweist erst einmal darauf, dass die Handelsbilanz zwischen Hessen und den USA negativ ist. So habe die hessische Wirtschaft im Jahr 2015 Waren im Wert von 7,7 Milliarden Euro in die USA exportiert und für 8,7 Milliarden Euro Güter aus den USA importiert.

Dabei handele es sich in erster Linie um Fahrzeuge, chemische und pharmazeutische Produkte sowie Maschinen. „Damit unterscheiden wir uns in Hessen von der Handelsbilanz zwischen USA und Deutschland fundamental. Und das liegt entscheidend daran, dass aus Hessen kaum Autos in die USA exportiert werden“, stellt der Verbandsgeschäftsführer der hessischen Unternehmerverbände fest. Für ihn ist es nicht zielführend, in einer einzigen Industrie Unfairness zu beklagen. „Also zum Beispiel, dass die Gutverdiener in den USA vor allem deutsche Fahrzeuge vor ihren Türen stehen haben, die Gutverdiener in Deutschland aber keine amerikanischen Autos, wie es Donald Trump in seinem ,Bild’-Interview getan hat, lassen sich ja mit Gegenbeispielen aus anderen Branchen beliebig kontern“, führt Pollert aus. So nutzten nahezu alle Deutschen die Hard- und Software aus dem Silicon Valley.

Präsident überzeugen?

Pollert fügte hinzu: „Wir hoffen sehr, dass es der amerikanischen Wirtschaft gelingt, ihrem Präsidenten den Gesamtzusammenhang, die Nachteile des Protektionismus für sie selbst als einheimische Wirtschaft deutlich zu machen und den globalen Wettbewerb um die besten Produkte wieder in den Vordergrund zu rücken.“

Deutschland brauche eine stabile transatlantische Zusammenarbeit bei weltweit wichtigen Zukunftsfragen, betont Dirk Meyer, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Chemie und verwandte Industrien für das Land Hessen. Die USA seien der mit Abstand wichtigste Exportmarkt der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, stellt er fest. Aber auch als Produktionsstandort im Ausland spielten die Vereinigten Staaten die erste Geige. „Jede Form von Protektionismus schadet der Weltwirtschaft und damit auch den USA“, so der Verbandschef.

Mit Kritik begegnet Gabriele Kailing, Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, der „Inthronisierung“ Trumps. „Trumps Wahlsieg ist ein weiterer Beleg dafür, dass es gefährlich ist, soziale Probleme und Abstiegsängste nicht ernst zu nehmen“, so Kailing.

Daher fordern die Gewerkschaften in der hiesigen Wirtschaftspolitik eine Abkehr vom blinden Glauben an eine einseitige Sparpolitik, die Deregulierung des Arbeitsmarktes und steuerliche Entlastungen von Unternehmen. All das stärke Populisten hierzulande. „Wenn Trump seine protektionistische Politik umsetzt, wird er internationale Handelsbeziehung belasten und langfristig viele Arbeitsplätze gefährden – also genau das Gegenteil dessen, was er im Wahlkampf versprochen hat“, so die DGB-Vorsitzende.

Strikter Kurs

Während bei den Verantwortlichen in Wirtschaft und Verbänden die Sorgen hinsichtlich der Trump-Präsidentschaft überwiegen, steht bei Vertretern von deutsch-amerikanischen Freundschaftsorganisationen, wie der Frankfurter Steuben-Schurz-Gesellschaft, diese Skepsis nicht an erster Stelle. „Man sollte erst ein Urteil über Trump fällen, wenn er voll im Amt ist“, sagt Gunnar Schanno, Sprecher der Frankfurter Steuben-Schurz-Gesellschaft. Schanno erwartet von Trump, dass er das Verhältnis zu Russland verbessert. Des Weiteren wünscht er sich einen strikteren Kurs gegen die von „gnadenloser Intoleranz“ in vielen islamischen Staaten. „Ich erwarte weiter, dass er die Mexikaner in seinem Land zu Englisch als Erstsprache verpflichtet und dass er mit Augenmaß dem rücksichtslosen Expansionsdrang Chinas entgegenwirkt“, so Schanno. Seite 3