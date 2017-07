Trump setzt Tiraden gegen US-Moderatoren fort

Berührende, persönliche Worte prägen die Trauerfeierlichkeiten Trauerfeier für Helmut Kohl: Nicht nur Europa nimmt Abschied

Straßburg. In Straßburg fanden am Samstag die Trauerfeiern für Altkanzler Kohl statt. Sein Vermächtnis für Deutschland, Europa und die Welt wird in der Stadt an Grenze zu Frankreich besonders deutlich. mehr