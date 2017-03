Trump will Rücktritt von 46 Bundesanwälten aus Obamas Zeiten

Merkel wirbt für Digitalisierung und lebenslanges Lernen

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Digitalisierung vorantreiben und damit zu lebenslangem Lernen ermuntern. Der Staat, so Merkel in ihrem neuen Video-Podcast, könne etwas tun, um Neugierde und Kreativität der Bevölkerung zu stützen - indem er zum Beispiel die ... mehr