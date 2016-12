Trump will seine umstrittene Stiftung auflösen

Proteste gegen Rückführung von Dschihadisten in Tunesien

Tunis. Angesichts des Terroranschlags in Berlin haben hunderte Menschen in Tunesien gegen die Rückführung von mutmaßlichen Extremisten in das nordafrikanische Land protestiert. Die Demonstranten versammelten sich in der Hauptstadt Tunis, wie lokale Medien berichteten. mehr