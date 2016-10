Tsipras will Schuldenreduzierung

Indische Polizei tötet 18 maoistische Rebellen

Malkangiri. Polizisten haben in Indien nach eigenen Angaben 18 maoistische Rebellen getötet. Eine Eliteeinheit der Polizei des südöstlichen Bundesstaates Andhra Pradesh griff einem Sprecher zufolge im benachbarten Odisha ein Lager an, in dem sich rund 60 Maoisten versammelt hatten.