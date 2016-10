Übergriffe wegen mangelnder Trauer in Thailand

Pflegebevollmächtigter: Hohe Kosten für Heimplatz angemessen

Berlin. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung hat die hohen Kosten für Pflegeheimplätze in Deutschland verteidigt. In einer stationären Einrichtung fielen etwa 85 Prozent der Kosten für das Personal an, sagte Karl-Josef Laumann (CDU) dem SWR. mehr