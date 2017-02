US-Außenminister Tillerson besucht Mexiko

Bundespräsident a.D. im Interview Wulff: "Die Vielfalt hat uns Wohlstand gebracht"

Der frühere Bundespräsident Christian Wulff war am Dienstagabend in Kronberg zu Gast. Unser Mitarbeiter David Schahinian nutzte die Gelegenheit und fragte ihn, was der neue US-Präsident seiner Meinung nach für uns bedeutet. Zum Thema Journalismus sagte Wulff Bemerkenswertes. mehr