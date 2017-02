Der Anti-Trump: US-Demokraten in der Krise: Jetzt soll es Perez wuppen

Die US-Demokraten befinden sich nach der verlorenen Präsidentschaftswahl in einer tiefen Krise. Der Mann, der sie wieder aus dem Tal der Tränen führen soll, ist Thomas E. Perez, der nun zum Parteivorsitzenden gekürt wurde. Doch dass ihm diese Herkulesaufgabe gelingen kann, darf man ihm getrost zutrauen. Der Jurist ist ruhig, besonnen und intelligent mit unprätentiösem Auftreten, der im Politik-Establishment verwurzelt ist – kurzum ein Gegenentwurf zu Präsident Trump. Perez, einst Arbeitsminister unter Obama, hält nichts von einer Abschottungspolitik, wie sie Donald Trump derzeit vorantreibt. Das hat er schon im Oktober 2014 mehr als deutlich gemacht, als er ins Rhein-Main-Gebiet kam, um sich eine der fortschrittlichsten Arbeitsagenturen Deutschlands anzuschauen: die in Bad Homburg. Unumwunden gab er damals zu, dass er gekommen sei, um von Deutschland zu lernen.

Dass Menschen in den USA drei oder vier Jobs nebeneinander erledigen müssen, um über die Runden zu kommen, sei ihm ein Dorn im Auge. „Unser Ziel muss es sein, dass die Menschen arbeiten können, dadurch ihr Auskommen für sich und ihre Familie haben und in Würde leben können.“ Amerikanische Firmen hätten zwar ihre Produktivität gesteigert, Gewinne erwirtschaftet, aber bei den Menschen komme davon zu wenig an, bilanzierte er damals. In Deutschland gebe es hingegen ein Ausbildungssystem, das gute Dienste leiste. Daher wolle er sehen, wie es funktioniert und was davon für die USA geeignet sei.

Vor allem interessierte ihn, wie denn die jungen Leute herausfinden, welche Jobs für sie passen würden. Er habe ja eine (damals) 16 Jahre alte Tochter, und die wisse nicht, was sie später mal machen wolle. Man sieht auch Arbeitsminister sind vor alltäglichen väterliche Sorgen nicht gefeit.

Von der Presse verabschiedete sich Perez damals per Handschlag und einem lockeren „Glad to meet you“. Auch das hätte es wohl bei Donald Trump nicht gegeben.

