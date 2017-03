USA: Demokraten bieten Zusammenarbeit bei Gesundheit an

Umfrage: Fast jeder zweite Muslim in Flüchtlingshilfe aktiv

Gütersloh. In der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe engagieren sich viele Gläubige. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die größte Gruppe der Helfer dabei an Allah glaubt. Muslime könnten so zu wichtigen Brückenbauern werden, sagen Experten. mehr