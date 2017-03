Unterstützung auch in Hessen: Umstrittene Förderung von Polizeigewrkschaftlern

07.03.2017

Der Polizeigewerkschafter Rainer Wendt soll in Nordrhein-Westfalen über viele Jahre hinweg Beamtensold erhalten haben, obwohl er nicht als Polizist arbeitete. Ein Skandal? Die Meinungen gehen auseinander. Fest steht: Fälle, in denen die Arbeit von Polizeigewerkschaftern mit Steuergeld unterstützt wird, gibt es auch in Hessen.