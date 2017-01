Armin Bernsee von der Grünen Jugend: Unaufgeregt, entschlossen und (selbst)kritisch

19.01.2017

Die Grünen haben ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl benannt. Doch was macht eigentlich der politische Nachwuchs? Armin Bernsee könnte es in seiner Partei weit bringen. Doch will er das überhaupt?