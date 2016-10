Venezuela: Referendum gegen Maduro gestoppt

Linken-Politiker wartet auf Reiseerlaubnis in die Türkei

Berlin. Wie läuft das mit der Zusammenarbeit der Bundeswehr mit türkischen Militärs in Incirlik? Jan van Aken von der Linken will es ganz genau wissen und die Abläufe vor Ort selbst prüfen. Gar nicht so einfach. mehr