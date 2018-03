Verdacht auf Korruption: Berliner Polizist verhaftet

Vietnam erinnert an Massaker von My Lai vor 50 Jahren

My Lai. Mit einer Gedenkfeier in dem vietnamesischen Dorf My Lai ist an das dortige Massaker durch amerikanische Truppen vor 50 Jahren erinnert worden. An der Veranstaltung nahmen etwa tausend Menschen teil, darunter auch einige Überlebende sowie ehemalige Soldaten aus den USA. mehr