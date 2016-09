Asylsuchende Mediziner: Verein macht ausländische Ärzte fit für deutschen Arbeitsmarkt

Unter den in Deutschland lebenden Asylsuchenden sind etliche Mediziner. An fachlichen Qualitäten mangelt es diesen meist nicht. Doch um eine Approbation zu erhalten, sind gute Deutschkenntnisse und eine Menge Papierkram vonnöten. Der Verein Beramí hat im April ein Programm gestartet, das Abhilfe schaffen soll. Die Nachfrage ist überwältigend.

Bevor Suzan Issa (29) und Zaher Mohammad (54) nach Deutschland kamen, arbeiteten sie in ihrer Heimat als Mediziner. Issa stammt aus Damaskus und war nach ihrem Studium für ein Jahr als Assistenzärztin in einem Krankenhaus tätig. Im September 2015 floh sie mit ihrer Familie vor dem Krieg in Syrien und versucht seither, in ihrer neuen Heimat Fuß zu fassen.

Zaher Mohammad stammt aus Afghanistan und zog nach dem Abitur in die damals zur Sowjetunion gehörende Ukraine. Dort arbeitete er 16 Jahre lang als Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Luhansk. Der Konflikt mit Russland zwang den Mediziner vor zwei Jahren, nach Deutschland auszuwandern. Noch wartet er darauf, dass sein Asylantrag genehmigt wird.

43 Einzelschicksale, ein Problem

Suzan Issa und Zaher Mohammad gehören zur Bildungselite unter den in Deutschland auf Asyl hoffenden Flüchtlingen. Doch bis sie in ihrer neuen Heimat in ihrem alten Beruf arbeiten können, wird es wohl noch eine Weile dauern. Beide lernen seit April fünf Tage in der Woche von 9 bis 16 Uhr Deutsch. Einen Tag pro Woche hospitieren sie zudem bei Dr. Christian Klepzig, der in Offenbach eine Praxis für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Diabetologie betreibt und sich ehrenamtlich um die Integration seiner Kollegen kümmert. Gemeinsam mit 23 weiteren aus ihrer Heimat geflüchteten Human- und 18 Zahnmedizinern nehmen Issa und Mohammad an einem elfmonatigen Kurs des Frankfurter Bildungsvereins Beramí teil, der sie auf die zur Approbation erforderliche Kenntnisprüfung für Mediziner mit ausländischem Abschluss vorbereiten soll.

Knapp 10 000 Euro kostet der 1832 Unterrichtseinheiten umfassende Intensivkurs für ausländische Mediziner. Bis auf einen Fall kommen die Behörden komplett für die Kosten auf. Beramí-Mitarbeiterin Sükriye Altun-Mangel hat das Konzept des zertifizierten Vorbereitungskurses vor einem Jahr ersonnen und arbeitet seither mit ihrem Kollegen Atilla Vurgun sowie zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Helfern daran, die 43 Ärzte fit für den deutschen Arbeitsmarkt zu machen.

„Wir erhalten 6,69 Euro Förderung pro Kursstunde und sind somit unterfinanziert“, sagt Altun-Mangel. Sie kam in den 1980er-Jahren aus der Türkei nach Deutschland und hat selbst erlebt, wie lange es dauert, bis deutsche Behörden ausländische Bildungs- und Berufsabschlüsse anerkennen. Vurgun staunt noch immer darüber, wie groß die Nachfrage nach dem hessenweit einzigartigen Fortbildungsprogramm ist. Anfangs habe man optimistisch mit 16 Teilnehmern kalkuliert. Inzwischen stehen 57 weitere Mediziner aus allen Teilen Hessens und anderen Bundesländern auf der Warteliste.

Gerne würde Beramí das Angebot ausweiten und eine separate Schulung für Zahnärzte anbieten. Doch es mangelt an geeignetem Personal, etwa Ärzten, die ihren ausländischen Kollegen die deutschen und lateinischen Fachbegriffe beibringen können. Denn Kommunikation ist für Mediziner der Schlüssel zu einer korrekten Diagnose und Behandlung ihrer Patienten. Die medizinische Ausbildung sei hingegen weltweit vergleichbar. „Die Mentalität und die Sprache sind in Deutschland ganz anders als in der Ukraine“, bestätigt Zaher Mohammad.

600 Prüfungs-Anträge pro Jahr

Für Christof Diefenbach, den Leiter des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen ist das neuartige Angebot von Beramí zugleich eine Art Segen und Fluch. Denn seine Behörde hat lediglich drei Mitarbeiter. Vor der Flüchtlingskrise prüften diese im Jahr zwischen 400 und 500 ausländische Mediziner auf ihre Eignung für den deutschen Arbeitsmarkt. Die Durchfallquote lag zwischen einem Drittel und einem Viertel. Inzwischen sind es 600 Prüfungs-Anträge pro Jahr.

Diefenbach und seine Kollegen sind dankbar, dass Beramí die Bewerber sprachlich schult und ihnen bei der Bewältigung bürokratischer Hürden hilft. „Wir gehen davon aus, dass der Gipfel noch nicht erreicht ist“, sagt der Behördenleiter. Doch obwohl man seit Jahren von Ärztemangel liest, gibt Diefenbach zu bedenken, dass der Bedarf an neuen Ärzten zumindest in Hessen nicht so groß ist wie die derzeitige Nachfrage. Ausländische Ärzte aus anderen Bundesländern, die in Hessen eine Approbation beantragen, hätten daher meist das Nachsehen.

Für Donnerstag, 8. September, lädt Beramí von 13 bis 16 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in den Saalbau Bornheim, Arnsburger Straße 24. Dort sind auch Mediziner willkommen, die bei der Integration ihrer ausländischen Kollegen helfen wollen.