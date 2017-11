Internet: Vergleichsportale in der Kritik: Unklare Sortierung und Lücken in den Ergebnissen

Online-Vergleichsportale finden die günstigsten Preise und machen Vertragswechsel für Verbraucher praktikabel. Zumindest in der Theorie – ob sie ihr Versprechen in der Praxis auch halten können, daran haben Verbraucherschützer große Zweifel.

Es ist wieder Wechselsaison: Zigtausende Hessen sitzen dieser Tage vor ihrem Computer oder klappern Läden ab, um die Preise für Versicherungen, Strom und Gas oder um Handytarife zu vergleichen. Der 30. November zum Beispiel ist in den meisten Fällen Stichtag für die Kündigung der Kfz-Haftpflicht. Schneisen in den Dschungel der Tarifangebote schlagen Internet-Vergleichsportale wie Check24, Verivox oder Teltarif.

In einer vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz finanzierten Studie („Marktwächter Digitale Welt“) haben Verbraucherzentralen und deren Bundesverband (vzbv) untersucht, ob die Internetportale tatsächlich den besten Tarif finden. Ergebnis: „Über den Nutzen von Buchungs- und Vergleichsportalen können keine pauschalen Aussagen über alle Märkte hinweg getroffen werden.“ Das heißt im Klartext: In vielen Fällen sind die Ergebnisse nutzlos oder verwirrend.

So zeigen im Telekom-Bereich und bei Reisen unterschiedliche Portale unterschiedliche Preise an, bei Energie hingegen nicht. Bei der Frage, ob Angebote auf Check24 & Co billiger sind als beim Anbieter selbst, sieht es genau umgekehrt aus: bei Energie tendenziell ja, bei Telekom und Flug nein.

Vergleichsportale Märkte transparenter machen Die Wirtschaftswissenschaften gingen einst von perfekten Märkten aus, auf denen umfassend informierte Konsumenten rational schnelle Entscheidungen treffen.

Keine Belege konnten die Verbraucherschützer hingegen für die Thesen finden, dass auf Smartphones andere Preise aufgerufen werden als auf Desktops oder dass Tarife billiger oder teurer werden, wenn man sie wiederholt aufruft. Doch warnt eine vzbv-Sprecherin vor falschen Versprechen: „Wer Portale nutzt, hat kaum eine Chance, Verzerrungen im Vergleich zu erkennen.“

Check24 wollte diese Ergebnisse nicht unwidersprochen stehen lassen und kritisierte Details der Untersuchungsmethoden – einig wurde man sich nicht. Heftig wehren sich die Portale auch gegen die Vermutung, dass Anbieter bevorzugt werden, wenn sie höhere Provisionen zahlen. So hebt beispielsweise ein Check24-Vertreter hervor, dass man die – für Nutzer kostenlosen und unverbindlichen – Ergebnisse streng nach dem Preis sortiere. Auch eine Verivox-Sprecherin unterstreicht, dass das Unternehmen seit Jahren daran arbeite, komplexe Märkte transparent zu machen.

Tipps für Verbraucher Julia Zerfas, Expertin der Verbraucherzentrale Hessen, rät: Benutzen Sie mehrere Suchmaschinen. Aber achten Sie darauf, dass es sich nicht um dasselbe Portal unter einer anderen

Freilich müssen bei der Suche etwa nach einem Stromanbieter voreingestellte Filter erst mühsam geändert werden, um wirklich die besten Offerten angezeigt zu bekommen – und dass die bei Verivox oben angeführten Firmen klein als „Werbung“ gekennzeichnet und teurer sind, erschließt sich auch nur bei genauem Hinsehen.

An diesen Kritikpunkten habe sich bis heute nichts geändert, sagt Julia Zerfas, Referentin Digitale Welt bei der Verbraucherzentrale Hessen – auch wenn die Zahl der Beschwerden zuletzt gesunken sei. Meist ärgern sich die Ratsuchenden über die Sortierung (speziell die oben als „Anzeige“ aufgeführten Angebote); dass sich die Portale von den Anbietern bezahlen lassen, sei den Verbrauchern allerdings klar.

Ein weiteres Problem sind die Lücken in den Ergebnissen: Nicht dabei sind unter anderem beim Kfz-Versicherungsvergleich die beiden führenden Anbieter Allianz und HUK-Coburg sowie die Wiesbadener R+V. Das immerhin wird klar angegeben; ob die Angebote von Allianz oder HUK-Coburg günstiger wären, muss der Verbraucher also selbst abklären. Tückisch für Kunden kann es aber werden, wenn eine Versicherung den speziellen Bedarf nicht abdeckt – und das Portal, anders als ein guter Makler, nicht nachfragt, ob es spezielle Berufsrisiken gibt, Wertgegenständen vorhanden sind oder der Betreffende vermietet. Seite 2