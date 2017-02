Zahl der Asylbewerber in Hessen geht deutlich zurück: Viel weniger Flüchtlinge

80 Flüchtlinge sind gestern in Hessen angekommen – nicht zu vergleichen mit Spitzenzeiten, in denen die Behörden zehn Mal so viel Menschen unterbringen mussten. In den vergangenen Wochen hat es auch eine Verschiebung bei den Nationalitäten gegeben.

. Als Christoph Ullrich im Oktober 2015 sein Amt als Regierungspräsident (RP) in Gießen antrat, übernahm er eine der schwierigsten Aufgaben im Land. Die Behörde ist für die Aufnahme aller Flüchtlinge in Hessen zuständig. Der Ansturm von Asylbewerbern schien die Mitarbeiter zu überrollen. Rund 800 Menschen kamen täglich, mussten registriert, untergebracht, versorgt und verteilt werden. Eine Herkulesaufgabe.

Heute wirkt Ullrich ganz entspannt – weil die Situation eine andere ist. Von einer Flüchtlingskrise mag Ullrich nicht mehr sprechen. „Die Diskussion um eine Obergrenze entbehrt jeder Grundlage“, sagt er. Eine solche Aussage kommt dem Christdemokraten selten über die Lippen. Politische Bewertungen, die Frage der Integration und der Kosten sind nicht seine Sache. Der RP regelt die Verfahren der Erstaufnahme und der Rückkehr der Flüchtlinge – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Jeder Zweite ohne Pass

Im vergangenen Jahr hat Hessen 25 615 Flüchtlinge aufgenommen, davon knapp die Hälfte allein im Januar und Februar. 2015 waren es insgesamt drei Mal so viele. „Wir haben das gut im Griff“, sagt Ullrich. Es sei kein Problem mehr, die Menschen vernünftig unterzubringen und auf die Kommunen zu verteilen.

Ullrich verweist auf die Zahlen der vergangenen fünf Jahre. „Gefühlt sind wir aktuell in einer Lage wie im Sommer 2015, tatsächlich bewegen wir uns auf einer Linie wie in den Jahren von 2012 bis 2014.“

Sammelstelle aller ankommenden Flüchtlinge in Hessen ist das neu strukturierte Ankunftszentrum in Gießen. Dort bleiben die Menschen nur noch zwei Tage. Am ersten werden die Personen registriert, erkennungsdienstlich behandelt und medizinisch untersucht. Etwa jeder Zweite hat nach Angaben Ullrichs keinen Pass. Am zweiten müssen die Zuwanderer beim Bundesamt ihren Asylantrag stellen und begründen; dann werden sie in eine der elf Erstaufnahmeeinrichtungen zwischen Kassel und Darmstadt gebracht und nach etwa drei Wochen an die Kommunen verteilt.

Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive werden an die Bundesagentur für Arbeit vermittelt, den anderen die Vorteile einer freiwilligen Rückkehr erläutert. Rund 6500 Asylbewerber seien im Vorjahr von Hessen aus in ihre Heimat zurückgekehrt; drei Viertel freiwillig, ein Viertel über Abschiebungen.

In der Liste der Herkunftsländer gibt es derzeit Verschiebungen. In den vergangenen Wochen haben immer mehr Afrikaner in Hessen Zuflucht gesucht. Jeder Fünfte der aktuell untergebrachten Asylbewerber in den Erstaufnahmeeinrichtungen stammt aus Eritrea. Jeder Zehnte ist Äthiopier. Dahinter kommen Menschen aus Afghanistan (9,5 Prozent), Syrien (8,7), Albanien (7,3), Somalia (6,5), Irak (5,2), Pakistan (4,5), Serbien (4,4) und der Türkei (2,9). Im Gesamtjahr 2016 standen Syrer (23,1 Prozent) und Afghanen (22,7) fast gleich auf vorn.