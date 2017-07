Mehr gewaltbereite Extremisten: Viele Gefahren im Blick: Cyberattacken, Islamismus und die rechten Reichsbürger

Ob Cyberangriffe, Islamismus oder die rechte Reichsbürgerbewegung: Aus Sicht des Verfassungsschutzes gibt es viele Gefahren für die freiheitliche Demokratie in Deutschland. Er benennt sie in dem am Dienstag vorgestellten Verfassungsschutzbericht 2016.

In Deutschland gibt es immer mehr gewaltorientierte Extremisten – sowohl im rechten als auch im linken Spektrum ist deren Zahl 2016 stark angestiegen. Die Behörden schätzen 2100 Anhänger der rechtsextremistischen Szene als gewaltorientiert ein. Das sei mehr als die Hälfte des gesamten Potenzials in diesem Bereich und der höchste Stand, seit die Zahl erfasst werde, teilten Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, am Dienstag bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichts 2016 in Berlin mit. Maaßen nannte gerade diese Entwicklung „besonders besorgniserregend“.

Info: Großes Waffenarsenal gefunden Selbst Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat sich besorgt über mögliche Ausschreitungen rund um den G 20-Gipfel geäußert. Bei der Vorstellung sichergestellter Waffen am Dienstag in Hamburg clearing

Im Linksextremismus war die Zahl der Straf- und Gewalttaten zwar rückläufig – die Szene wuchs aber um 7 Prozent auf 28 500 Personen. Mit über zehn Prozent sei die Steigerung bei den gewaltorientierten Linksextremisten am stärksten ausgefallen. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen immer mehr Salafisten in Deutschland und halten neue islamistische Anschläge für möglich. Der Verfassungsschutz hält den Salafismus – eine besonders konservative Ausprägung des Islam – für den wichtigsten Nährboden des Terrorismus.

De Maizière sagte, die Intensität der Auseinandersetzung nehme in allen Bereichen zu – rechts, links, bei Ausländern, im Internet und auf der Straße. Andererseits müsse man aber sagen: „Das ist auch nichts, was unser Land im Kern bedroht.“ Justizminister Heiko Maas (SPD) nannte den Anstieg der registrierten Gewalttaten erschütternd.

Islamismus: Es zeichnet sich nach Einschätzung des Inlandsgeheimdienstes eine Kräfteverschiebung „in den gewaltorientierten beziehungsweise dschihadistischen Bereich ab“. Die Zahl der gewaltbereiten Salafisten hat sich von 8350 in 2015 und 9700 im vergangenen Jahr auf inzwischen 10 100 erhöht. Die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) „gerät militärisch in die Defensive, eskaliert aber seinen Terror weiter“, heißt es. Es sei mit weiteren Anschlägen zu rechnen, sagt Maaßen. „Der IS bereitet sich auf den weltweiten Dschihad und das Cyber-Kalifat vor.“

Rechtsextremismus: Unter den rund 24 000 Rechtsextremen schätzt der Verfassungsschutz etwa die Hälfte als gewaltorientiert ein – der höchste Stand, seit diese Zahl statistisch erfasst wird. Dies schlägt sich auch in den Zahlen rechtsextremistischer Gewalttaten nieder. Sie stiegen weiter an: auf 1408 in 2015 und 1600 im vergangenen Jahr.

Reichsbürger: Als nur zum Teil rechtsextrem stuft der Verfassungsschutz die sogenannten Reichsbürger ein, die er erstmals in seinem Bericht erwähnt. Deutschlandweit gebe es 10 000 Anhänger, bei nur 500 bis 600 davon handele es sich um Rechtsextremisten. Dennoch warnt der Inlandsgeheimdienst vor der Gefährlichkeit der Bewegung: Da ihre Anhänger ihre Situation oft als ausweglos empfänden, wachse ihr Hass auf Vertreter des Staates. Reichsbürger wiesen zudem eine hohe Affinität zu Waffen auf – Ende 2016 verfügten 700 über Waffenerlaubnisse. Bis Anfang Juni seien etwa 100 dieser Erlaubnisse entzogen worden.

Linksextremismus: Hier war die Zahl der Gewalttaten 2016 im Vergleich zum Vorjahr zwar rückläufig. Sie sank von 1608 in 2015 auf 1201 in 2016. Dennoch wuchs hier das Potenzial der Anhänger im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf 28 500 an – darunter waren 8500 Gewaltbereite. Das gewalttätige Potenzial am Rande des G20-Treffens Ende der Woche in Hamburg wird laut de Maizière auf etwa 8000 Personen geschätzt (siehe Kasten).

Spionage: Das Interesse ausländischer Geheimdienste gelte Deutschland als weltpolitischem Akteur, als Nato- und EU-Mitglied sowie seiner Wirtschaftskraft. Zudem hätten die ausländischen Dienste „systemoppositionelle Gruppen aus ihren Heimatländern“ im Visier. „Die Russische Föderation, die Volksrepublik China und die Islamische Republik Iran sind die Hauptakteure der Spionageaktivitäten.“

Ausländerextremismus: Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und andere Organisationen bleiben nach Einschätzung des Verfassungsschutzes auch wegen gewalttätiger Aktionen „von herausgehobener Bedeutung für die innere Sicherheit in Deutschland“. Die PKK habe sich 2016 vor allem mit den Auseinandersetzungen in den Kurdengebieten sowie den repressiven Maßnahmen der türkischen Regierung beschäftigt.

Cyber-Attacken: De Maizière sagte, er stelle sich darauf ein, dass es vor der Bundestagswahl Versuche russischer Einflussnahme wie in den USA und Frankreich geben werde. Beim Cyberangriff auf den Bundestag 2015 habe es eine Abschöpfung von Inhalten gegeben, davon sei aber noch nichts veröffentlicht worden. „Es kann sein, und innerlich rechne ich damit, dass das in den nächsten Wochen teilweise veröffentlicht wird.“

