Viele Parteien, wenig Volk

Volkspartei – das klingt groß, mächtig, vollumfänglich. Kein Wunder, dass sich viele Parteien gerne so beschreiben. Dabei haben sie alle Probleme, zu halten, was der Begriff verspricht.

Der Status Volkspartei hat eine Art magische Anziehungskraft. „Wir sind Volkspartei“, twitterte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel kürzlich – einfach nur, weil ihre Partei erstmals in einer Insa-Umfrage vor der SPD lag. Parteien klammern sich gerne an diesen Begriff, kleben sich das Label selbst auf. Doch angesichts der Stimmenverluste von CDU/CSU und SPD bei der Bundestagswahl im September kann man sich fragen: Gibt es überhaupt noch Volksparteien?

Eine einfache Definition des Begriffs gibt es in der Wissenschaft nicht – aber zahlreiche Merkmale, an denen sich der Status Volkspartei bemisst. Sie bilden für die deutschen Parteien teils große Hürden:

Zusammensetzung Eine Volkspartei soll alle Bevölkerungsgruppen und nicht nur eine Klasse oder ein Milieu ansprechen. „Eine Volkspartei ist mittiger und zentraler“, sagt der Politikwissenschaftler Niko Switek von der Universität Duisburg-Essen. Auf Union und SPD treffe das weiterhin zu. Beide Parteien haben trotz Rückgängen jeweils mehr als 400 000 Mitglieder.

Bei der AfD mit ihren rund 30 000 Mitgliedern hat Switek dagegen Zweifel: „Die AfD fährt zum Beispiel klare Anti-Islam-Positionen.“ Und mit denen kann sich keinesfalls jeder identifizieren.

Flächendeckende Struktur Obwohl die AfD erst vor fünf Jahren gegründet wurde, ist sie inzwischen flächendeckend im Bundesgebiet aktiv. In manchen Bundesländern gab es einst Probleme, etwa in Sachsen-Anhalt. Stärkere Landesverbände sorgten dann für Unterstützung bei Wahlkämpfen, etwa beim Aufhängen von Plakaten. Bei der Bundestagswahl konnte die AfD in 13 der 299 Wahlkreise allerdings keinen Direktkandidaten aufstellen. Union und SPD waren dagegen überall auch mit der Erststimme wählbar.

Koalitionsfähigkeit Kompromisse treffen können und Koalitionen eingehen – auch das gehört zum Status Volkspartei. Nach dem Scheitern eines Jamaika-Bündnisses von CDU/CSU, FDP und Grünen und dem schwierigen Weg zur neuen Groko wird über die Koalitionsfähigkeit der Parteien zwar gestritten. Grundsätzlich sind CDU/CSU und SPD aber offen für Gespräche und Kompromisse mit mehreren anderen Parteien – vor einigen Jahren wären Koalitionsgespräche zwischen der Union und den Grünen immerhin noch nicht denkbar gewesen. Bei der AfD sieht das anders aus. „Die AfD vertritt eine radikale Opposition, bricht Tabus, provoziert sehr stark. Mit ihr will keiner koalieren“, sagt Switek.

Strategie Zu den Merkmalen einer Volkspartei gehört auch, dass sie in ihrer Strategie auf Wähler und den Wahlerfolg fokussiert ist, dafür einen professionellen Wahlkampf führt und viele Bevölkerungsgruppen anspricht. „Die AfD spricht untere Einkommensschichten an, vor allem Männer“, sagt dazu der Demokratieforscher Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung kam kürzlich zu einem ähnlichen Ergebnis: Demnach hat die AfD besonders viele Wähler in abgehängten Regionen, aus denen jüngere Menschen abwandern. Im Westen war die AfD laut der Studie dort erfolgreich, wo Menschen entweder wenig verdienen oder in der Industrie arbeiten – also bei der klassischen SPD-Klientel.

Wahlerfolg Bei den Wahlergebnissen wird es eng für alle Parteien, wenn es um den Status Volkspartei geht. In der wissenschaftlichen Literatur werden Wahlergebnisse von 30 bis 40 Prozent genannt, die eine Volkspartei vorweisen können sollte. Für die SPD sind das inzwischen kaum erreichbare Größenordnungen, zuletzt übersprangen die Sozialdemokraten 2005 die 30-Prozent-Marke (34,2). Bei der Union sieht es besser aus – mit schwieriger Tendenz. „Sie wird künftig nicht 40 Prozent und mehr, sondern 30 Prozent und weniger erhalten“, prophezeite der Experte Merkel.

Nach Ansicht Switeks ist das Wahlergebnis auch ein Indikator für die künftige Entwicklung. Schlechte Ergebnisse könnten in eine Abwärtsspirale führen: Sie erhöhten beim Wähler die Angst, dass eine Stimme für seine eigentlich favorisierte Partei verschenkt sein könnte.

Fazit „Die Volksparteien sind sicher nicht mehr in ihrer Stärke und Attraktivität sichtbar“, sagt Merkel. Das gelte europaweit. „In Ungarn, Polen, der Schweiz und Österreich allerdings sind gerade Rechtspopulisten dabei, zu Volksparteien neuen Typs aufzusteigen“, erklärt er. Die AfD, so sieht es auch Switek, sei aber noch keine.

Auf die SPD treffe das Label Volkspartei inzwischen nicht mehr zu, meint Merkel: „Die SPD kann weder von der Größe noch vom Koalitionspotenzial oder der Dominanz in einem der gängigen sozialen Milieus her als Volkspartei gesehen werden.“

Switek ist etwas optimistischer: Weil Union und SPD weiter die Mitte ansprechen, Mitglieder aus allen gesellschaftlichen Gruppen haben und in einer Koalition entscheidend mitgestalten wollen, könne man sie noch als Volksparteien bezeichnen. „Für die Zukunft ist es interessant, welche Wege die Parteien einschlagen werden“, meint Switek. „Die Union wird sich nach Angela Merkel neu orientieren. Und die SPD könnte deutlich weiter nach links gehen.“